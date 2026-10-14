El CGE anunció que la preinscripción al nivel superior será online en institutos estatales y privados

La preinscripción a profesorados y carreras técnicas de nivel superior para el ciclo lectivo 2027 se realizará por internet en Entre Ríos. El CGE estableció una instancia virtual obligatoria que estará disponible desde el lunes 19 de octubre hasta el 30 de noviembre.

El procedimiento alcanza a carreras de Formación Docente y Educación Técnico Profesional de institutos estatales y privados de la provincia. Los aspirantes deberán completar el formulario correspondiente a la propuesta que elijan.

Según informó el Consejo General de Educación, la gestión se realizará mediante el Sistema de Administración de la Gestión Educativa, conocido como SAGE. Para iniciar el trámite no será necesario contar con un legajo previo ni tener un usuario registrado.

Cómo buscar una carrera y completar el formulario

Dentro del portal SAGE, las personas interesadas deberán ingresar al módulo de preinscripción a carreras de nivel superior. Allí podrán consultar la oferta académica antes de completar sus datos.

La herramienta cuenta con un mapa interactivo y un buscador que permite filtrar las opciones por disciplina o ubicación geográfica. Esto facilitará identificar las carreras disponibles en los distintos departamentos entrerrianos.

Una vez seleccionada la propuesta, el aspirante deberá cargar sus datos personales y de contacto. Al finalizar, el sistema generará un comprobante en formato PDF y lo enviará al correo electrónico informado.

Qué falta para completar la inscripción

El CGE aclaró que el formulario digital otorga la condición de preinscripto. La inscripción definitiva quedará sujeta a la presentación de la documentación física ante el instituto elegido.

Por lo tanto, el trámite por internet será una primera etapa del ingreso al nivel superior. Después de completarlo, cada aspirante deberá cumplir con la entrega de los documentos que correspondan en el establecimiento.

El sistema también permitirá que los equipos directivos consulten en tiempo real las listas de personas registradas. Esa información será utilizada para organizar el ingreso a las carreras de 2027 durante el período de preinscripción dispuesto por el CGE.