Docentes de educación especial se capacitan para incorporar inteligencia artificial en la enseñanza

Los docentes de educación especial participan de una capacitación sobre neurociencias cognitivas aplicadas a la educación e inteligencia artificial, organizada por el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos. La primera instancia se realizó este martes 6 de octubre y la segunda está prevista para el 20 del mismo mes.

La formación está a cargo de la Dirección de Educación Especial y se desarrolla en modalidad virtual. El próximo encuentro tendrá lugar de 18.30 a 20.30 y será la instancia de cierre de la propuesta.

Para completar la capacitación, los participantes deben asistir a ambos encuentros. Según informó el organismo, las dos jornadas están articuladas y forman parte de una única propuesta formativa.

Los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje

Uno de los ejes de la capacitación es la comprensión de los procesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje. Los contenidos incluyen la atención, la memoria y la emoción, además de las funciones ejecutivas y la metacognición.

La propuesta busca que los docentes cuenten con herramientas y marcos conceptuales para vincular esos conocimientos con sus prácticas de enseñanza. El abordaje se combina con el análisis del uso de nuevas tecnologías en el ámbito educativo.

En relación con la inteligencia artificial, se trabajan sus posibilidades y limitaciones para planificar clases, crear recursos, diseñar actividades y elaborar devoluciones sobre el trabajo de los estudiantes.

El criterio pedagógico frente a las nuevas tecnologías

De acuerdo con lo informado por el CGE, la capacitación plantea incorporar la inteligencia artificial con criterio pedagógico y una mirada crítica. El uso responsable de estas herramientas forma parte de los contenidos de los encuentros.

La directora de Educación Especial, Alexia Mors, señaló que el propósito es promover una integración de la inteligencia artificial que acompañe los procesos de enseñanza y aprendizaje, preservando la autonomía y el pensamiento crítico.

La funcionaria también destacó la mediación de los docentes como un aspecto central de la tarea educativa. Ese planteo integra el trabajo sobre procesos cognitivos y tecnologías que continuará en el encuentro virtual del 20 de octubre.