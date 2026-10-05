Escuela de Paraná prepara su muestra anual de "Eco Emprende" con proyectos de panificación saludable

La muestra anual "Eco Emprende" de la Escuela Olegario V. Andrade en Paraná se realizará el miércoles 14 de octubre, de 9 a 11 horas, con la participación de estudiantes de quinto y sexto año que presentarán emprendimientos vinculados con la panificación saludable y la creación de empresas.

La propuesta se desarrolla por tercer año consecutivo y está impulsada desde la orientación en Economía y Administración. La profesora Luciana Macarone explicó a Elonce que el objetivo es que los alumnos puedan integrar los contenidos aprendidos en distintas materias a partir de una experiencia concreta.

"La idea es que los chicos, a través de poder crear una empresa, puedan incorporar todos los conceptos vistos en las diferentes materias", señaló la docente.

Luciana Macarone, profesora de Economía (Elonce)

Un proyecto que articula distintas áreas

La iniciativa también contempla el trabajo conjunto con otras instituciones educativas. Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 1 de Computación colaboraron con la creación de las páginas web de los emprendimientos, mientras que alumnas de la Escuela Técnica Nº 2 brindaron capacitaciones sobre marketing digital y Excel.

Además, los estudiantes recibieron una capacitación vinculada con alimentación saludable a cargo de una nutricionista del Ministerio de Salud de Entre Ríos. Aunque la institución no cuenta con un taller específico de gastronomía, los alumnos desarrollaron y probaron las recetas de manera grupal.

Entre las propuestas habrá budines marmolados con harina de maíz, pepas con harina integral, barritas de garbanzo y avena, panes de papa y calabaza y panes con formas orientadas al público infantil.

De la receta al emprendimiento

Los estudiantes contaron que comenzaron a trabajar con varias semanas de anticipación. En algunos casos tomaron recetas como base, realizaron modificaciones y probaron distintas alternativas hasta definir el producto que presentarían durante la muestra.

Agostina, una de las alumnas, explicó que su emprendimiento propone panes con forma de conejo para incentivar una alimentación saludable entre los niños. La propuesta incorpora semillas y otros ingredientes saludables y busca que comer determinados alimentos también resulte atractivo para el público infantil.

Agostina, estudiante participante de la muestra (Elonce)

La muestra involucrará a alrededor de 50 estudiantes de 5º B y 6º B en las tareas de panificación. Los alumnos de cuarto año estarán a cargo de aspectos vinculados con la decoración y la organización, mientras que 5º C presentará una investigación sobre distintos países junto con comidas típicas.

Una experiencia que también ayuda a pensar el futuro

El proyecto incorpora además actividades de otras áreas. Habrá juegos de matemática y propuestas relacionadas con los procesos productivos, con la participación de docentes de distintas materias.

Para los estudiantes, la experiencia permite conocer sus capacidades y fortalecer el trabajo en equipo. "Nos ayudó mucho a cómo es el trabajo en equipo detrás de eso, tanto en el diseño como en la panificación, la cocina y los demás ámbitos", explicó uno de los alumnos.

La muestra "Eco Emprende" será abierta a todo público y se realizará en la Escuela Nº 26 "Olegario V. Andrade", ubicada en Ángel Donado 1039, el miércoles 14 de octubre, de 9 a 11 horas. La comunidad educativa invita a recorrer los proyectos y conocer el trabajo desarrollado por los estudiantes durante el año.