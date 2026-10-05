Oro Verde se prepara para la Peña de María con música, danza y gastronomía

La cuarta edición de la Peña de María se realizará el sábado 10 de octubre, desde las 20.30, en la explanada del nuevo Templo Parroquial de Oro Verde. Habrá espectáculos musicales, ballets, gastronomía y una feria de emprendedores.
En el marco de los Festejos Patronales 2026, la Parroquia de Oro Verde realizará el próximo sábado 10 de octubre la cuarta edición de la Peña de María, una propuesta que reunirá música, danza, gastronomía y distintas expresiones culturales.
La actividad comenzará a las 20.30 en la explanada del nuevo Templo Parroquial y estará abierta a toda la comunidad.
La iniciativa forma parte de los festejos patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de Pompeya y busca generar un espacio de encuentro para vecinos y visitantes.
Música en vivo y una participación especial
La programación artística incluirá la presentación de Oro Verde Tropical y la actuación de la Súper Banda Estrella.
Además, la jornada contará con la participación especial de la División Banda de Música de la Policía de Entre Ríos “General Francisco Ramírez”.
La propuesta se completará con diferentes expresiones de danza tradicional que tendrán su espacio sobre el escenario durante la noche.
Participarán los ballets Raíces Nuestras y Ecos de mi Entre Ríos, además del Taller de Folklore de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
Gastronomía y feria de emprendedores
Otro de los atractivos de la cuarta Peña de María en Oro Verde será la propuesta gastronómica preparada para la jornada.
Habrá sándwich de asado con cuero, asado con cuero por kilo y chanchipán, además de servicio de cantina y mesa dulce.
En inmediaciones del Templo Parroquial también se dispondrá una calle peatonal con feriantes locales, donde emprendedores de la localidad podrán presentar sus productos.
De esta manera, la celebración combinará las actividades religiosas correspondientes a los festejos patronales con música, danzas tradicionales, gastronomía y una feria.