La cantante protagonizó la portada de diciembre de Harper’s Bazaar España con un conjunto negro de transparencias. Compartió las imágenes en Instagram y celebró el nuevo logro en su carrera internacional.
Nathy Peluso con un vestido transparente y escote profundo volvió a captar la atención en las redes sociales tras compartir una producción fotográfica para la edición de diciembre de Harper’s Bazaar España. La cantante argentina apostó por un conjunto negro de diseño audaz, que dejó gran parte de su piel al descubierto y destacó su figura.
Las imágenes forman parte de una producción especial para la portada de la reconocida revista de moda. A través de su cuenta de Instagram, la artista publicó varias fotografías en las que lució un vestuario marcado por las transparencias, los contrastes y una estética minimalista.
“Un sueño estar en la portada de diciembre capturando una fuerte energía y reflejando la luz de todos los implicados en estas fotos preciosas”, escribió Peluso junto a las imágenes, con las que celebró su participación en la publicación española.
El vestido transparente que eligió Nathy Peluso
Para la producción, la cantante utilizó una prenda negra de tela translúcida, con mangas largas y un pronunciado escote que dejó ver buena parte de su torso. El diseño se combinó con una pollera negra de silueta amplia, que incorporó volumen en la cintura.
El estilismo se completó con su característica melena larga y abundantes rulos definidos. En una de las fotografías, realizada en blanco y negro, la artista posó con la cabeza hacia atrás y una mano sobre el pecho.
En otra imagen apareció de cuerpo entero, con los brazos extendidos, mostrando los detalles del conjunto. La puesta en escena se caracterizó por una composición sencilla, en la que el vestuario y las poses fueron los principales protagonistas.
Peluso llevó el vestido sin corpiño, dejando a la vista la piel del escote y reforzando la estética audaz de su elección. Para completar el conjunto, incorporó una minicartera negra de cuero matelaseado, con correas de metal dorado, y anteojos de sol rectangulares.
Otro look audaz en los Grammy Latinos
La nueva producción llega después de su participación en los Grammy Latinos 2026, celebrados en Las Vegas, donde Nathy Peluso también llamó la atención por sus elecciones de vestuario, según informó TN.
Tras desfilar por la alfombra roja con un vestido de Richard Quinn, la cantante asistió a la fiesta posterior con otro diseño que volvió a destacar por su escote y sus transparencias.
En esa oportunidad, eligió un vestido de la colección primavera/verano 2027 de George Trochopoulos, confeccionado en tejido translúcido con rayas rojas y blanco roto. La prenda, ajustada al cuerpo, tenía un escote en V que se extendía por debajo del ombligo.