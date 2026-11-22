El río Paraná registró este domingo una altura de 5,64 metros frente al puerto de Paraná y continuó por encima del nivel de evacuación, aunque comenzó a mostrar un descenso después de varias semanas de creciente. Según los registros de Prefectura Naval Argentina a los que accedió Elonce, el curso de agua bajó seis centímetros desde el lunes, cuando había comenzado a estabilizarse alrededor de los 5,70 metros.

La disminución coincidió con las previsiones del Instituto Nacional del Agua (INA), que anticipó una atenuación progresiva de la creciente en el tramo comprendido entre Santa Fe, Paraná y Rosario. Sin embargo, el organismo advirtió que las alturas continuarán por encima de los valores normales para esta época del año y que podrían mantenerse sobre los niveles de alerta o evacuación durante los próximos días.

En paralelo, Defensa Civil de Entre Ríos confirmó que continúan las evacuaciones y autoevacuaciones en distintas localidades ribereñas. En Paraná se contabilizaron 14 personas alojadas en un punto de evacuación de Bajada Grande, 50 familias autoevacuadas y otras 62 personas aisladas, de acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil municipal.

Qué anticipó el INA sobre la creciente del río Paraná

El último informe del Instituto Nacional del Agua señaló que el tramo Santa Fe-Paraná comenzó a mostrar una disminución en la intensidad del ascenso, como consecuencia de la culminación progresiva de la onda de creciente que atraviesa la región.

Según el organismo, durante los próximos siete días se espera que el río atraviese períodos de estabilidad y oscilaciones, antes de consolidar una tendencia de descenso gradual. No obstante, las alturas permanecerían en niveles de aguas medias altas y altas, todavía por encima de las marcas de alerta o evacuación en determinados sectores.

Para un plazo de entre siete y 14 días, el INA previó que el curso de agua continúe con oscilaciones y leves descensos. También advirtió que no se descarta un nuevo repunte a mayor plazo, relacionado con la evolución de los niveles del río en el tramo comprendido entre Corrientes y La Paz.

Cuánto podría bajar el río Paraná hasta diciembre

Las proyecciones del organismo nacional indicaron que el río Paraná podría registrar una altura de 5,67 metros este martes 24 de noviembre frente al puerto de la capital entrerriana.

Para el 1° de diciembre, el INA estimó un nivel de 5,51 metros, lo que representaría una disminución respecto de los registros actuales, aunque todavía por encima de la altura de evacuación, establecida en cinco metros.

refectura asistió a pobladores ribereños de La Paz.-

En el puerto de La Paz, las previsiones también señalaron una tendencia descendente. El organismo proyectó una altura de 6,08 metros para el martes 24 de noviembre y de 6,01 metros para el 1° de diciembre.

Estas estimaciones están sujetas a modificaciones de acuerdo con las lluvias que se registren en la cuenca y el comportamiento de los caudales provenientes de aguas arriba.

La situación del río en La Paz y Hernandarias

En La Paz, el río alcanzó los 6,14 metros y se mantuvo estacionario, apenas un centímetro por debajo del nivel de evacuación, establecido en 6,15 metros. La altura de alerta para esa localidad es de 5,80 metros.

El relevamiento provincial informó que una familia permanecía evacuada y otras nueve se encontraban autoevacuadas como consecuencia del avance del agua.

En Hernandarias, el río registró 6,28 metros, por encima del nivel de evacuación de seis metros. La tendencia también fue estacionaria y no se reportaron personas evacuadas.

Diamante, Las Cuevas y Victoria siguen afectados

En Diamante, la altura del río alcanzó los 5,83 metros, por encima de los 5,50 metros establecidos como nivel de evacuación. El informe de Defensa Civil indicó que el curso de agua permanecía estacionario.

En la localidad de Las Cuevas, las autoridades comunales informaron que seis familias se encontraban autoevacuadas y otras 15 permanecían aisladas. Los datos fueron comunicados por la presidenta comunal al coordinador de zona de Defensa Civil.

Por su parte, Victoria registró una altura de 5,22 metros y mantenía una tendencia creciente, superando el nivel de evacuación de 4,90 metros. En esa ciudad se contabilizaron 22 personas autoevacuadas, según los registros municipales.

En Ibicuy, el río se ubicó en 1,10 metros y presentó una tendencia descendente. El valor permaneció por debajo de los niveles de alerta y evacuación, establecidos en dos y 2,30 metros, respectivamente. No se registraron personas evacuadas.