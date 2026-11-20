La crecida del río Paraná provocó el desplazamiento de numerosos animales silvestres que abandonaron las islas inundadas y comenzaron a buscar refugio en sectores costeros y zonas urbanas. El guardafauna Bruno García explicó a Elonce que distintas especies llegaron nadando o sobre camalotes, mientras que otras no lograron sobrevivir al avance del agua. Ante esta situación, pidió extremar las precauciones, especialmente con las mascotas, y evitar cualquier intento de manipular a los animales.

García advirtió que la creciente afectó profundamente los ambientes naturales de la fauna entrerriana. Según explicó, gran parte de los territorios que habitualmente utilizan los animales para alimentarse y descansar permanecieron cubiertos por el agua.

“Islas ya no quedan prácticamente. Es muy común ver noticias sobre el ganado vacuno, pero no nos olvidemos de que en las islas viven un montón de animales. Tenemos una fauna increíblemente rica y hoy está todo bajo agua”, expresó.

Animales que llegan desesperados a la costa

El guardafauna comparó el desplazamiento de las especies silvestres con la situación que atraviesan las familias afectadas por la inundación.

“Así como estamos viendo que la gente está evacuando, los animales también están evacuando sus islas, o sea, su territorio”, explicó.

En ese sentido, señaló que numerosas especies utilizaron los camalotes como medio de transporte y descanso, mientras que otras intentaron atravesar el río nadando.

“Hay muchos animales que están llegando a nado a la costa de una forma desesperada. Mucha fauna se está perdiendo porque se ahogan, no todos logran cruzar y muchos quedan colgados en los árboles”, lamentó.

Ante este escenario, destacó el trabajo que realizaron agentes de Recursos Naturales, la Brigada de Abigeato y Prefectura Naval Argentina para localizar y rescatar animales en situaciones de riesgo.

Advierten por la presencia de serpientes y yacarés

García explicó que la creciente también favoreció el desplazamiento de especies que habitualmente permanecen alejadas de las zonas urbanizadas.

Entre los animales que pueden aparecer mencionó serpientes, yacarés, comadrejas y distintas especies que utilizan los camalotes para trasladarse.

“Pasa mucho con el yacaré. Por ahí vienen otros de mayor porte o de otras especies por los camalotes. Los usan como medio de transporte y descanso”, detalló.

También advirtió sobre la posibilidad de encontrar serpientes provenientes de sectores ubicados más al norte de la cuenca.

“Con esta crecida es muy normal que vengan del lado norte en mayor cantidad”, explicó, al referirse a la presencia de estos reptiles.

El especialista mencionó particularmente a la yarará, una serpiente venenosa presente en la región, y recordó que el riesgo aumenta cuando las personas intentan acercarse o manipular a estos animales.

Recomiendan evitar paseos con perros en sectores inundados

Uno de los principales pedidos del guardafauna estuvo dirigido a quienes concurren a observar el río acompañados por sus mascotas.

García señaló que durante sus recorridas encontró personas que llevaban perros sueltos a sectores costeros donde podían encontrarse animales silvestres desplazados por la inundación.

“Veo que hay mucha gente que sale a mirar cómo creció el río y lleva a los perros para jugar en la costa. Eso también es un problema, no solo para la fauna, sino para la mascota de uno”, advirtió.

En particular, explicó que los perros pueden acercarse por curiosidad a serpientes que buscan refugio en tierra firme y sufrir mordeduras.

“Hay muchas serpientes que vienen a la orilla, buscan tierra firme y ahí nuestro perro puede ser picado por una víbora”, alertó.

Por ese motivo, recomendó evitar los paseos innecesarios por sectores afectados por la creciente y mantener a las mascotas bajo control.

Qué hacer si aparece un animal silvestre en una vivienda

El guardafauna también explicó que los desplazamientos no se limitaron a las costas, ya que algunos animales llegaron a patios, jardines y viviendas cercanas al río.

Ante estas situaciones, pidió mantener la calma, conservar una distancia prudente y comunicarse con los organismos especializados.

“Siempre decimos que llamen al 911. Desde ahí se comunican con la Brigada de Abigeato de Paraná, que está haciendo un trabajo extraordinario en conjunto con la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización”, indicó.

García fue especialmente enfático al advertir sobre los riesgos de intentar capturar animales sin conocimientos adecuados.

“No hay que jugar al rescatista. Hay que avisar y no perderlo de vista. Eso es fundamental”, sostuvo.

Asimismo, explicó que la manipulación puede generar situaciones peligrosas tanto para las personas como para los propios animales.

“No tocarlo, no manipularlo si no son personas preparadas y capacitadas para hacerlo. Hay peligro tanto para el animal como para la persona y se genera estrés”, remarcó.

Piden no acercarse para sacar fotografías

Otra de las preocupaciones planteadas por García estuvo relacionada con las personas que se acercan a los animales para fotografiarlos o grabar videos.

Según explicó, algunos ejemplares llegan agotados después de recorrer largas distancias nadando y cualquier interferencia puede poner en peligro su supervivencia.

“Los animales vienen nadando desde las islas, vienen desesperados queriendo llegar. Uno, por acercarse a sacar una fotito, genera que cambien su curso y se desvíen. Capaz que vuelven para el lado del río y se ahogan”, advirtió.

Por eso, recomendó permitir que las especies alcancen tierra firme y descansen antes de evaluar si necesitan asistencia.

“En primer lugar, sea la especie que sea, hay que dejar que pise tierra firme. Ahí el animal descansa, se recupera y es cuando nosotros tenemos que actuar o simplemente dejarlo”, explicó.

La importancia de aprender a convivir con la fauna

Finalmente, García recordó que muchas especies que aparecen en zonas urbanas cumplen funciones importantes para el equilibrio ambiental y no necesariamente deben ser retiradas.

Como ejemplo, mencionó a las comadrejas que habitan árboles y terrenos cercanos a las viviendas.

Crecida del Paraná: animales que abandonan las islas

“La gente te llama y te dice que apareció una comadreja en el árbol de su casa. Dejala, la comadreja vive en el árbol, pasa por el techo y te controla los roedores”, explicó.

El guardafauna insistió en que la mayoría de los animales silvestres intenta alejarse de las personas y que las reacciones defensivas suelen producirse cuando se sienten amenazados.

“Ningún animal de nuestra fauna va a atacarte porque sí. Cuando se siente amenazado, en peligro, si te acercás, lo provocás o lo pisás, en el caso de una serpiente puede atacar. De lo contrario, da media vuelta y se va”, sostuvo.

Como mensaje final, pidió respetar el comportamiento natural de las especies y comprender que la creciente las obligó a abandonar sus ambientes habituales.

“Hay que aprender a dejarlo. Hay que aprender a convivir, y más hoy con el tema de la creciente”, concluyó.