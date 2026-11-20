Un choque frontal entre un auto y un camión en la Ruta Nacional 12 dejó al menos una persona fallecida durante la tarde de este viernes 20 de noviembre. El gravísimo accidente de tránsito ocurrió a la altura del kilómetro 1220, en el tramo comprendido entre el acceso a Loreto y la localidad de Villa Olivari, en la provincia de Corrientes.

Según las primeras informaciones publicadas por Diario Época, ambos vehículos protagonizaron una violenta colisión frontal por circunstancias que todavía no fueron precisadas.

Como consecuencia de la fuerza del impacto, el camión terminó fuera de la calzada, mientras que el siniestro provocó al menos una víctima fatal.

Investigan las circunstancias del accidente

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni se informó oficialmente si hubo otros heridos como consecuencia del choque.

Tampoco se conocieron las causas que desencadenaron la colisión entre ambos vehículos.