El Ministerio de Gobierno y Trabajo y la Facultad de Trabajo Social de la UNER invitan a participar del Programa de Formación Ciudadanía para la Democracia. Los encuentros serán virtuales, el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre.
El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, junto con la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), abrió la inscripción al Programa de Formación Ciudadanía para la Democracia, una propuesta de capacitación sobre el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) en la provincia, destinada a estudiantes universitarios y de nivel superior.
La iniciativa busca contribuir a la construcción de ciudadanía y promover el derecho al voto informado. La capacitación permitirá conocer el funcionamiento de la Boleta Única de Papel, el nuevo instrumento de votación en la provincia, y despejar dudas a través de espacios de intercambio y consulta.
La propuesta cuenta con Declaración de Interés del Consejo General de Educación (CGE), como también con Declaración de Interés Académico de universidades de la provincia de Entre Ríos.
Modalidad, duración y encuentros
Las jornadas serán virtuales sincrónicas, a través de Google Meet, y tendrán una duración de 90 minutos. Para facilitar la participación, se ofrecen cuatro alternativas horarias, de las cuales es obligatorio elegir una:
- Martes 24 de noviembre a las 10 y 16.
- Miércoles 25 de noviembre a las 10 y 16.
Cómo inscribirse
Quienes deseen participar deberán completar el registro de manera digital. El formulario de inscripción ya se encuentra disponible en el enlace adjunto. Click aquí.