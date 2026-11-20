La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) anunció un paro docente de 48 horas para el martes 24 y miércoles 25 de noviembre, en rechazo a la decisión del Gobierno provincial de dar por finalizada la negociación salarial. La medida de fuerza fue confirmada este viernes por la Comisión Directiva Central del sindicato, luego de que la Secretaría de Trabajo notificara el cierre de la paritaria.

El gremio cuestionó que el Ejecutivo provincial dispusiera un incremento salarial por decreto, pese al rechazo de la propuesta por parte de los cuatro sindicatos docentes.

Según AGMER, "se trata de la quinta oportunidad en el año en que el Gobierno aplica una medida de estas características sin alcanzar un acuerdo con los representantes de los trabajadores".

La decisión sindical se conoció después de que la Secretaría de Trabajo comunicara formalmente que el Gobierno consideraba agotadas las posibilidades de llegar a un entendimiento. La notificación fue recibida apenas dos horas antes de la audiencia de conciliación administrativa prevista para este viernes.

La última audiencia paritaria se había desarrollado el viernes 13 de noviembre en la Secretaría de Trabajo. En ese encuentro, los cuatro sindicatos docentes rechazaron la oferta salarial presentada por el Ejecutivo provincial.

Ante la falta de acuerdo, los representantes gremiales solicitaron aplicar el artículo 16 de la Ley Provincial 9624, que regula las convenciones colectivas de trabajo. En ese marco, se había establecido una nueva instancia de negociación para el viernes 20 de noviembre, dentro del plazo de cinco días previsto.

Sin embargo, el lunes 16 el Gobierno anunció que otorgaría el incremento salarial mediante un decreto y comunicó públicamente el cierre de las negociaciones. La decisión generó cuestionamientos de AGMER, que consideró que la medida no reemplazaba la discusión paritaria.

AGMER cuestionó el cierre de las negociaciones

Desde el sindicato señalaron que existían diferencias entre lo anunciado públicamente por el Ejecutivo y la comunicación formal enviada por el Consejo General de Educación (CGE) a la Secretaría de Trabajo.

Según explicó AGMER, en esa documentación el organismo educativo no había informado el cierre de la discusión salarial, sino que había expresado que "la negociación salarial continúa", pese al incremento dispuesto por decreto.

Por ese motivo, el gremio tenía previsto participar de la audiencia convocada para este viernes, al considerar que todavía existían posibilidades de avanzar en una instancia de conciliación administrativa.

No obstante, dos horas antes del encuentro, la Secretaría de Trabajo notificó al sindicato sobre la presentación realizada por el Gobierno, en la que consideró agotadas las posibilidades de alcanzar un acuerdo y dio por cerrada la paritaria.

Dos días de paro en las escuelas entrerrianas

Frente a esta situación, la Comisión Directiva Central de AGMER resolvió convocar a una medida de fuerza de 48 horas, que se concretará el martes 24 y miércoles 25 de noviembre.

En el comunicado, el sindicato sostuvo que el Gobierno provincial no podía cerrar unilateralmente la negociación salarial y cuestionó la decisión de establecer aumentos sin el acuerdo de las organizaciones gremiales.

"Ante un nuevo vaciamiento del ámbito paritario por parte del Gobierno de la provincia, que por quinta vez en el año dispuso pagar por decreto la oferta salarial rechazada por el conjunto de la docencia, AGMER repudia la evidente mala fe del Gobierno", expresó la organización.

El gremio también insistió en que "la recomposición salarial sigue siendo una necesidad y una demanda irrenunciable. La responsabilidad de garantizar una verdadera negociación es del Gobierno provincial", manifestó AGMER.

Finalmente, la entidad ratificó su posición frente al conflicto y aseguró que continuará reclamando mejoras salariales. "La lucha continúa, la docencia sigue de pie por un salario digno para activos y jubilados", concluyó el comunicado.