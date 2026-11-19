El embajador del Reino Unido en la Argentina, David Cairns, se refirió este jueves a la relación bilateral en medio de un nuevo capítulo de tensión diplomática por la cuestión Malvinas. Durante una celebración por el cumpleaños del rey Carlos III, el representante británico reconoció los altibajos del vínculo entre ambos países y expresó su expectativa de mejorar las relaciones.

“En la relación internacional, como en nuestras relaciones personales, hay días buenos y días no tan buenos”, manifestó Cairns durante el evento realizado en Buenos Aires.

Sus declaraciones se produjeron luego de que el Gobierno de Javier Milei rechazara la visita de la princesa Ana a las Islas Malvinas y calificara su presencia como una provocación. A las diferencias por la soberanía del archipiélago también se suma la controversia por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur, a través del proyecto petrolero Sea Lion.

El homenaje que prepara el Reino Unido por los 45 años de la guerra de Malvinas

Uno de los anuncios centrales del discurso de Cairns estuvo relacionado con el próximo aniversario del conflicto bélico de 1982. El diplomático anticipó que el Reino Unido organizará en 2027 distintas actividades para conmemorar los 45 años de la guerra.

Según explicó, las iniciativas se desarrollarán “con respeto y sensibilidad” y contemplarán el trabajo conjunto con veteranos y familiares de los caídos de ambos países.

“El año pasado celebramos 200 años de relaciones entre nuestros países. Y el año que viene es muy importante porque vamos a conmemorar 45 años del conflicto entre nuestras naciones”, expresó.

En ese contexto, Cairns también agradeció especialmente la presencia de integrantes de la Comisión de Familiares de Caídos argentinos en Malvinas, que participaron de la celebración.

El embajador, quien ocupa el puesto número 56 de su país en la Argentina, aseguró que continuará trabajando para fortalecer los vínculos diplomáticos y manifestó su optimismo sobre el futuro de la relación bilateral.

“Yo estoy convencido de que vamos a disfrutar más días buenos que días no tan buenos”, sostuvo al finalizar su intervención.

La tensión diplomática por las Islas Malvinas

Las declaraciones del representante británico se conocieron en un escenario de renovadas diferencias entre Buenos Aires y Londres por la soberanía de las Islas Malvinas.

Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las empresas Rockhopper y Navitas en la Cuenca Norte de Malvinas. La Argentina cuestiona las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos por considerar que se desarrollan de manera unilateral e ilegítima en un área bajo disputa de soberanía.

En paralelo, el Gobierno argentino llevó el reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y solicitó medidas provisionales para frenar las actividades vinculadas con el emprendimiento petrolero. El organismo tiene previsto comunicar su decisión el próximo 28 de noviembre.