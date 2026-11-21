La diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, Carola Laner, cuestionó el paro de 48 horas convocado por AGMER para el martes 24 y miércoles 25 de noviembre, inmediatamente después del fin de semana largo. La legisladora consideró que la medida de fuerza perjudicaría a estudiantes, familias y docentes, especialmente por coincidir con una etapa decisiva del calendario escolar.

“Llama poderosamente la atención que hayan elegido justamente el martes y miércoles después de un fin de semana largo. Parece que estaban esperando la oportunidad para extenderlo dos días más. Mientras tanto, los alumnos se quedan sin clases en pleno cierre de notas y exámenes, y las familias tienen que reorganizarse para resolver una situación que no eligieron”, expresó Laner.

La diputada sostuvo que la convocatoria gremial generaría dificultades en la organización familiar y en el desarrollo de las actividades educativas previstas para el cierre del año. En ese sentido, puso el foco en las consecuencias que tendría la suspensión de clases para quienes debían completar evaluaciones y otras instancias académicas.

Laner defendió la propuesta salarial del Gobierno provincial

En relación con el conflicto salarial docente, Laner recordó que el Ejecutivo entrerriano había presentado una propuesta que contemplaba un incremento del 4%, la actualización de los conceptos de Fopid y Conectividad, un piso salarial y el compromiso de reabrir las negociaciones dentro de dos meses.

La oferta fue rechazada por los gremios docentes, pero el Gobierno provincial resolvió avanzar con la liquidación del incremento mediante un decreto. La legisladora respaldó esa decisión y la vinculó con las posibilidades financieras de la provincia.

“El Gobierno ofreció lo que las cuentas de la provincia permiten. Los gremios rechazaron la propuesta, pero el gobernador decidió igualmente liquidar el aumento por decreto para que los docentes no se quedaran sin esa mejora. Fue una decisión responsable frente a una situación económica difícil”, sostuvo.

Cuestionó los descuentos salariales por los días de paro

Laner también hizo referencia al impacto económico que las jornadas de protesta podrían tener sobre los propios trabajadores de la educación, debido a los descuentos salariales correspondientes a los días no trabajados.

“Se reclama por los salarios, pero cada jornada de paro implica un descuento que termina afectando el bolsillo del propio docente. Después de más de una docena de días de paro durante el año, hay que preguntarse si este camino realmente está beneficiando a los trabajadores que el gremio dice defender”, afirmó.

De esta manera, la legisladora puso en discusión la efectividad de las medidas de fuerza como herramienta de reclamo salarial. Sus declaraciones se produjeron en el marco del conflicto entre el Gobierno entrerriano y los sindicatos docentes, que mantienen diferencias respecto de la recomposición de los ingresos.

“Hay miles de docentes que quieren trabajar”

Finalmente, Laner consideró que las decisiones sindicales debían contemplar también a los trabajadores que no participan de las medidas de fuerza, así como a los estudiantes y sus familias.

“AGMER tiene derecho a reclamar, pero no puede ignorar que los docentes entrerrianos son muchos más que sus afiliados. Hay miles de docentes que quieren trabajar, alumnos que necesitan estar en las aulas y familias que hacen un enorme esfuerzo para sostener la educación de sus hijos. Todos ellos también merecen ser escuchados”, concluyó.

Las declaraciones de la diputada se conocieron en la previa de las dos jornadas de paro anunciadas por AGMER, en un contexto de desacuerdo salarial y con el ciclo lectivo próximo a finalizar.