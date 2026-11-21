La creciente del Paraná mantiene anegados sectores bajos de la costanera del barrio Anacleto Medina, donde el agua alcanzó instalaciones destinadas a la cría de animales. Durante una recorrida este sábado, Elonce relevó la situación en la zona sur y conversó con una residente sobre el estado de las viviendas cercanas.

El móvil estuvo al final de calle Luis Palma, con el río en una altura de 5,68 metros. En las imágenes se observaron construcciones próximas al agua y espacios de cría afectados por el avance de la creciente.

Según explicó Angélica Dobler, vecina del lugar, las casas del sector donde vive no habían sido alcanzadas. La mujer atribuyó ese resguardo a la contención de la costanera y señaló que había notado un leve retroceso del agua.

La contención protege las viviendas del sector

La situación actual contrasta con otras crecientes que afectaron a las familias de esa parte del barrio Anacleto Medina. Dobler recordó que nació allí y que, antes de la obra, el agua ingresaba hasta los lugares donde estaban sus viviendas.

“Nacimos acá, somos dos hermanos, nacimos acá, y sabemos lo que es la crecida, de perder todo”, expresó. Durante la entrevista indicó hasta dónde llegaba el río cuando el terreno no contaba con la elevación actual.

La vecina remarcó que en su entorno la afectación se concentra en los animales y sus instalaciones. Esa descripción corresponde al sector recorrido y no constituye un relevamiento de la totalidad del barrio.

El agua alcanzó espacios donde criaban animales

Uno de los puntos observados durante la visita era utilizado por Dobler para criar un cerdo. Según contó, debió venderlo por poco dinero cuando el agua comprometió ese espacio.

También relató que sufrió el robo de otros animales después de soltarlos. La creciente, de esta manera, afectó actividades que desarrollaba en las inmediaciones de su casa, aunque la vivienda permanecía resguardada.

Sobre la evolución del agua, describió: “No bajó mucho, pero realmente se ve que el agua se ha distanciado un poco”. Se trata de una observación de la residente sobre la laguna y los terrenos cercanos.

Advierten sobre serpientes en la zona costera

La presencia de fauna desplazada es otra de las preocupaciones en la costanera del barrio Anacleto Medina. Dobler aseguró que había visto serpientes y señaló que algunos chicos se acercan al agua para pescar.

“Es fundamental que la familia los cuide y les enseñe dónde está el peligro”, sostuvo. La vecina explicó que procura mantenerse atenta tanto a sus nietos como a otros niños que frecuentan ese espacio.

Durante la recorrida también planteó necesidades de limpieza y un reclamo por ramas que se desprenden de un eucalipto cercano a su vivienda. Mientras persisten los sectores anegados, el panorama del lugar combina casas protegidas por la contención, instalaciones con animales afectadas y preocupación por los riesgos en la costa.