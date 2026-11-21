El tiempo en Entre Ríos estará marcado este sábado 21 de noviembre por la inestabilidad y una alerta amarilla por tormentas en gran parte de la provincia. La advertencia comprende a todos los departamentos, con excepción de Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Uruguay y Colón.

El pronóstico anticipa un aumento de las probabilidades de precipitaciones hacia la tarde y la noche. Las temperaturas máximas previstas para las ciudades relevadas oscilan entre los 26 y los 29 grados, mientras que las mínimas se ubican entre los 16 y los 18.

Para el resto del fin de semana largo se espera una mejora gradual. El domingo podrían persistir precipitaciones durante la madrugada en algunas localidades, mientras que el lunes aparece sin lluvias previstas en los siete puntos consultados.

Paraná, La Paz y Nogoyá: mayor inestabilidad por la noche

En Paraná se prevén para este sábado una mínima de 16 grados y una máxima de 26. La probabilidad de tormentas será de entre el 10% y el 40% durante la tarde y aumentará a un rango del 40% al 70% por la noche.

La Paz y Nogoyá presentan las mismas temperaturas y probabilidades de precipitaciones. En las tres ciudades, los vientos tendrán velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora durante buena parte de la jornada y de entre 13 y 22 por la noche.

El domingo podría comenzar con lluvias durante la madrugada, pero luego mejorará el tiempo. Las temperaturas irán de 18 a 27 grados, mientras que el lunes se esperan valores de entre 16 y 28, con nubosidad variable y sin precipitaciones.

Concordia y Federación: posibles tormentas y máximas de 29 grados

En Concordia y Federación, este sábado tendrá temperaturas de entre 18 y 29 grados. Después de una mañana parcialmente nublada, la probabilidad de lluvias se ubicará entre el 10% y el 40% durante la tarde.

Hacia la noche, las posibilidades de tormentas aumentarán a un rango del 40% al 70%. La inestabilidad podría continuar durante la madrugada del domingo, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

El resto del domingo se presenta sin lluvias previstas, con una mínima de 18 grados y una máxima de 28. Para el lunes, ambas ciudades de Entre Ríos tendrán temperaturas de entre 16 y 29 grados y cielo parcialmente a mayormente nublado.

Gualeguaychú y Concepción del Uruguay: lluvias posibles pese a quedar fuera de la alerta

Aunque sus departamentos no están incluidos en la alerta amarilla, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay tienen precipitaciones previstas para este sábado. Las probabilidades serán de entre el 10% y el 40% durante la tarde y la noche, con mínimas de 17 grados y máximas de 27.

En ambas localidades, el domingo aparece sin lluvias desde la madrugada. Las temperaturas se mantendrán entre los 17 y los 27 grados, con períodos de sol y nubosidad variable durante el día.

El lunes también se presenta estable, con mínimas de 16 grados y máximas de 29. De esta manera, el cierre del fin de semana largo tendrá una mejora del tiempo en las ciudades relevadas de Entre Ríos.