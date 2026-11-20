La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER realizó el cierre anual del programa Adulteces y Vejeces, una propuesta que busca promover una vejez activa y saludable a través de actividades educativas, recreativas y espacios de participación. La jornada contó con una muestra de los trabajos realizados, entrega de certificados y reconocimientos, además de una feria de emprendedores.

El decano de la institución, Daniel Richar, destacó el crecimiento de la iniciativa y valoró la participación de quienes formaron parte de las distintas propuestas durante el año.

“Estamos muy contentos de que todas las personas que participaron de las distintas actividades del programa durante todo este año se hayan podido acompañar hoy en esta instancia donde entregamos los certificados, los reconocimientos y ponemos en valor esta idea de trabajar juntos por una vejez activa y saludable”, expresó en diálogo con Elonce.

Además, señaló que el programa comenzó en 2021 y amplió progresivamente su alcance. “Venimos creciendo año a año. El año pasado pusimos en marcha el programa Facultad de Personas Mayores. Este año se sumó Miércoles Mayores y los cursos habitualmente que damos de UPAMI, así que son cientos y cientos de personas que se ven convocadas no solo aquí en la sede Paraná, sino también en el interior de nuestra provincia”.

En ese sentido, mencionó que las actividades también se desarrollan en Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y otras localidades entrerrianas.

Cursos, encuentros y formación en toda la provincia

Por su parte, la coordinadora del programa, Celia Giusti, explicó que la propuesta reúne distintas iniciativas destinadas a las personas mayores. Entre ellas, destacó los cursos UPAMI, que actualmente suman alrededor de 50 en toda la provincia y abordan temáticas como estimulación cognitiva, música, ritmos, tango e idiomas.

También se refirió al crecimiento de la Facultad de Personas Mayores, que pasó de ofrecer tres cursos en su primera edición a cinco durante este año. “La repercusión tuvo un buen impacto en la comunidad y eso se nota en la muestra que hicimos hoy, que se llamaba ‘Encuentro de saberes’, porque justamente le damos voz a quienes son protagonistas y hacen posible que el programa siga creciendo, que son las personas mayores”, indicó.

Giusti aclaró que los cursos UPAMI están abiertos a la comunidad, aunque se prioriza a quienes son afiliados a PAMI. En tanto, las propuestas de la Facultad de Personas Mayores también están destinadas a todas las personas interesadas.

Otra de las iniciativas incorporadas este año fue Miércoles Mayores, un espacio de diálogo que comenzó con un grupo reducido y finalizó con la participación de 60 personas. Según explicó la coordinadora, son los propios participantes quienes proponen los temas que desean abordar y plantean sus inquietudes.

Capacitación para cuidadores y proyectos para 2027

El programa también desarrolla actividades de formación para quienes trabajan en el cuidado de personas mayores. Giusti precisó que alrededor de 600 personas se capacitaron a través de estas propuestas en distintas localidades de Entre Ríos.

Además, destacó que este año comenzó la primera cohorte de la Diplomatura en Cuidados de Personas Mayores, que se lleva adelante junto con el municipio de Colonia Avellaneda.

“Hay mucha repercusión de aquellos que quieren seguir formándose. Sobre todo en lo que tiene que ver con las incumbencias de los cuidadores. El programa no solamente está trabajando con y para las personas mayores, sino también en formar a personas que están asistiendo a aquellas personas que lo requieren”, sostuvo.

De cara al próximo año, la coordinadora adelantó que continuarán las actividades vigentes y que ya trabajan en nuevas propuestas, aunque anticipó que los proyectos se darán a conocer durante 2027.

La jornada de cierre también contó con una feria de emprendedores, integrada por estudiantes de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.

Cómo participar de las actividades

Las personas interesadas en sumarse a las propuestas del programa podrán consultar las novedades a partir de marzo y abril de 2027. La difusión de los espacios y las convocatorias se realiza a través de la página web de la Facultad y sus redes sociales, como Instagram.

En el caso de los cursos UPAMI, la información también se brinda desde la sede de Paraná, ubicada en calle Chile.

Desde la Facultad destacaron la importancia de sostener estos espacios de participación, aprendizaje y encuentro, que buscan reconocer a las personas mayores como sujetos de derecho y favorecer los vínculos comunitarios para evitar el aislamiento y la soledad.