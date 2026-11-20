Los saltos en paracaídas en Concepción del Uruguay serán una de las propuestas de turismo aventura durante el próximo fin de semana largo de diciembre. Del viernes 4 al martes 8, el Aeroclub de la ciudad ofrecerá una nueva edición de los denominados saltos de bautismo tándem, destinados a quienes quieran experimentar la caída libre sin necesidad de contar con experiencia previa.

La actividad se desarrollará diariamente, de 8 a 19 horas, en las instalaciones del Aeroclub Concepción del Uruguay, según informó 03442. Los participantes podrán observar desde el aire la ciudad y la costa del río Uruguay, mientras realizan el salto acompañados por un instructor profesional.

La propuesta incluye una preparación previa, un vuelo de ascenso de aproximadamente 25 minutos y una caída libre de unos 30 segundos, durante la cual se alcanzan velocidades cercanas a los 200 kilómetros por hora. El valor total de la experiencia es de $390.000 por persona.

Cómo es la experiencia de saltar en paracaídas

La modalidad tándem consiste en realizar el salto sujeto a un instructor especializado, quien acompaña al participante durante todo el recorrido y se encarga de las maniobras correspondientes.

Antes de subir al avión, los interesados reciben una charla técnica, instrucciones de seguridad y el equipamiento necesario. Luego comienza el vuelo de ascenso hasta alcanzar la altura establecida para el lanzamiento.

Tras los 30 segundos de caída libre, se abre el paracaídas y comienza un descenso más tranquilo, de aproximadamente siete minutos, hasta llegar nuevamente a tierra firme.

(03442)

Requisitos para participar de los saltos

Para realizar la actividad es necesario tener buen estado de salud general y un peso máximo de 95 kilogramos. La propuesta está destinada principalmente a mayores de 18 años.

Sin embargo, los adolescentes de 16 y 17 años también podrán participar si presentan una autorización de ambos padres, firmada en el lugar o certificada ante escribano público.

Desde la organización recomiendan llegar 15 minutos antes del turno reservado, consumir alimentos livianos y utilizar ropa cómoda o deportiva. Las antiparras forman parte del equipamiento proporcionado.

Cuánto cuesta el salto y cómo reservar

El precio de la experiencia es de $390.000, que puede abonarse en efectivo o mediante transferencia bancaria. Como promoción, se incluyen fotografías y videos registrados por el instructor, sin costo adicional.

Para confirmar la reserva se solicita una seña de $100.000. En caso de que la actividad deba cancelarse por cuestiones climáticas u operativas, los organizadores informaron que el dinero será reintegrado en su totalidad.

Las reservas pueden gestionarse mediante transferencia al alias Aeroclubcdu.bm. Los comprobantes y consultas se reciben al 3447 506111, correspondiente a Lucas, jefe de Aeródromo, o al 351 5214514, de Fernando Conil, instructor de paracaidismo.

Fotografías, videos y recomendaciones finales

La experiencia contempla el registro audiovisual del salto, desde los preparativos hasta el descenso. Las imágenes y videos están incluidos en el precio promocional.

Para retirar el material, los participantes pueden llevar un dispositivo de almacenamiento. También se ofrece la posibilidad de recibir los archivos mediante un enlace digital al finalizar la jornada.

Quienes deseen obtener más información pueden consultar las cuentas de Instagram @aeroclub_concepciondeluruguay y @ferconilfly, donde se difunden detalles de la actividad y las reservas disponibles.