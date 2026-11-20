El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el alerta amarilla por tormentas fuertes en Entre Ríos para la mañana de este viernes. La advertencia comprende a cinco departamentos del norte y noreste provincial: Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, donde se esperan precipitaciones abundantes, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

Según el organismo nacional, el área podría ser afectada por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Los fenómenos podrían desarrollarse con abundante caída de agua en períodos breves, lo que incrementaría el riesgo de anegamientos temporarios en sectores vulnerables.

El pronóstico oficial anticipa acumulados de lluvia de entre 30 y 70 milímetros, aunque aclaró que esos valores podrían superarse de manera puntual. Además, advirtió sobre la posibilidad de caída de granizo y ráfagas intensas.

El SMN indica que las tormentas podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, precipitaciones intensas en cortos períodos y ocasional caída de granizo. También señaló que las ráfagas de viento podrían alcanzar una intensidad considerable durante los episodios más fuertes.

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomendó seguir las actualizaciones oficiales.

En el anterior informe del SMN, la advertencia por tormentas también comprendía a Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay, pero estos departamentos quedaron afuera del aviso tras la actualización de la hora 8.

Cómo estará el tiempo en Paraná

En Paraná, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una temperatura máxima de 29 grados. Durante la madrugada se registró una lluvia intensa, con actividad eléctrica, pero luego salió el sol.

Para la tarde se prevé cielo parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvias de entre el 0% y el 10%, mientras que durante la noche se esperaba cielo mayormente nublado, sin precipitaciones. Los vientos oscilarían entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

En cuanto al sábado 21 de noviembre, el organismo pronostica una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 28 grados. Durante la mañana se esperaba cielo parcialmente nublado, mientras que para la tarde y la noche se anunciaron tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%.

Para el domingo 22 de noviembre, las condiciones mejorarían en la capital entrerriana. El SMN anticipa cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 29 grados.