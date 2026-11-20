Una tormenta con intensa actividad eléctrica llegó a Paraná durante la madrugada de este viernes 20 de noviembre, con precipitaciones que comenzaron alrededor de las 4.45. El fenómeno estuvo acompañado por numerosos rayos y truenos, entre ellos uno de gran intensidad que se escuchó aproximadamente a las 4.55, cinco minutos antes de las 5.

La llegada de las lluvias estuvo acompañada por frecuentes descargas eléctricas que marcaron las primeras horas de la jornada en la capital entrerriana.

El fenómeno coincidió con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que había anticipado tormentas durante la madrugada y tormentas aisladas para la mañana, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40% en ambos períodos.

Qué anticipa el pronóstico para Paraná

De acuerdo con la actualización del organismo nacional, este viernes se prevé una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 26 grados.

Para la mañana se anuncian tormentas aisladas, con vientos del sudeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la tarde, las condiciones comenzarían a mejorar, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%.

Durante la noche se mantendría el cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 22 grados y vientos del sudeste de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Alerta amarilla por tormentas en cinco departamentos

Mientras tanto, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, en el noreste y centro-norte de Entre Ríos.

Según el organismo, el área podría ser afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

El informe advirtió que los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esas cantidades de manera puntual.