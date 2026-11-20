El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) redujo de 90 a 10 días el plazo para solicitar la extensión del seguro por desempleo rural. La modificación fue establecida mediante la Resolución 108/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina.

La disposición alcanza a los trabajadores rurales que tenían 45 años o más al momento de solicitar la prestación original y que continuaban en situación legal de desempleo.

La medida modifica el artículo 10 del Anexo I de la Resolución 68/2017 y dejó sin efecto el artículo 2 de la Resolución 5151/2023, que había establecido un plazo de 90 días para realizar el trámite.

De acuerdo con la normativa, los beneficiarios que cumplan las condiciones podrán acceder a seis meses adicionales de prestación económica.

Durante ese período, el monto de la extensión equivaldrá al 70% de la prestación mensual percibida durante los primeros cuatro meses del beneficio original.

Para acceder a la extensión, el trabajador deberá continuar en situación legal de desempleo y presentar la solicitud dentro de los 10 días posteriores al pago de la última cuota.

Los motivos de la modificación

En los fundamentos de la resolución, el RENATRE indicó que su Directorio aprobó la reducción del plazo mediante el Acta 166/2026.

La decisión se basó en antecedentes aportados por el Departamento de Gestión de Prestaciones de la Seguridad Social Rural, según los cuales la mayoría de los trabajadores mayores de 45 años solicitaban la extensión durante los primeros días posteriores al último pago.

El organismo señaló que la modificación busca optimizar los recursos operativos, reducir los tiempos de gestión y mejorar la previsibilidad del procedimiento.

Finalmente, establece que los gastos derivados de la medida serían atendidos con los recursos financieros previstos en el artículo 13 de la Ley 25.191.