Las vacaciones en Brasil durante enero de 2027 comenzaron a despertar el interés de miles de argentinos que buscan disfrutar de las playas del país vecino. Con la temporada de verano cada vez más cerca, un relevamiento de precios permitió conocer cuánto cuesta viajar desde Buenos Aires a cinco destinos turísticos: Río de Janeiro, Florianópolis, Recife, Maragogi y Pipa.

Según un informe de BAE Negocios, los pasajes aéreos de ida y vuelta parten desde $478.161 por persona, aunque los valores presentan diferencias considerables según el lugar elegido, las fechas de salida y regreso, y las conexiones disponibles.

Río de Janeiro

A estos importes deben sumarse los gastos de alojamiento, transporte, equipaje, alimentación y actividades recreativas. Por eso, antes de contratar un paquete o reservar los servicios por separado, resulta importante calcular el presupuesto total del viaje.

Cuánto cuestan los vuelos a Brasil en enero de 2027

Los precios relevados corresponden a viajes desde Buenos Aires durante enero de 2027. Río de Janeiro apareció como la alternativa más económica entre los cinco destinos analizados, mientras que las playas del nordeste brasileño presentaron tarifas más elevadas.

Precios de vuelos de ida y vuelta por persona:

Río de Janeiro: desde $478.161, para viajar del 17 al 26 de enero.

Florianópolis: desde $739.806, para viajar del 20 al 27 de enero.

Florianopolis

Recife: desde $902.340, para viajar del 9 al 22 de enero.

Maragogi: desde $1.329.655, con conexión aérea a Maceió, para viajar del 17 al 24 de enero.

Maragogi

Pipa: desde $1.387.399, con conexión a Natal, para viajar del 7 al 21 de enero.

En el caso de Florianópolis, uno de los destinos tradicionalmente elegidos por los argentinos, los vuelos comenzaron en $739.806. Para Recife, en el nordeste brasileño, las tarifas relevadas partieron de $902.340.

Las opciones de Maragogi y Pipa registraron los valores más altos, debido a las conexiones aéreas necesarias para llegar a los aeropuertos cercanos a estas localidades turísticas.

Cuánto cuesta alojarse en Brasil durante las vacaciones

El alojamiento representa otro de los principales componentes del presupuesto. Los valores relevados mostraron diferencias según la ubicación, categoría del establecimiento y servicios incluidos.

Entre los cinco destinos, Recife presentó el menor precio promedio por noche, con $112.492, mientras que Maragogi registró el más elevado, con $274.348.

Río de Janeiro: $189.228.

Florianópolis: $224.221.

Pipa

Recife: $112.492.

Maragogi: $274.348.

Pipa: $170.188.

Cuánto costaría viajar a Brasil con vuelo y hotel

Al combinar el precio de los pasajes aéreos con siete noches de alojamiento compartido, se obtiene una primera estimación del dinero necesario por persona para las vacaciones de verano.

De esta manera, Río de Janeiro presentó el menor presupuesto combinado, con aproximadamente $1.140.459 por persona. Le siguieron Recife, con $1.296.062, y Florianópolis, con $1.524.580.

Recife

Por su parte, viajar a Pipa demandaría unos $1.983.057 por persona, mientras que Maragogi alcanzaría los $2.289.873, sin incluir los traslados terrestres necesarios para llegar a los alojamientos.

Los gastos adicionales que deben contemplarse

Además de los vuelos y hoteles, quienes planifiquen sus vacaciones en Brasil deberán considerar otros desembolsos que pueden modificar significativamente el presupuesto.

Entre ellos se encuentran el equipaje despachado, que no siempre está incluido en las tarifas aéreas más económicas; el transporte desde los aeropuertos hasta los alojamientos; los seguros de viaje; la alimentación y las excursiones.

Para quienes elijan Maragogi o Pipa, será especialmente importante incorporar el costo de los traslados terrestres, debido a que ninguna de las dos localidades cuenta con el aeropuerto principal utilizado para estos itinerarios.

Estas cifras son orientativas, ya que combinan tarifas aéreas de distintas fechas y duraciones con una estadía uniforme de siete noches. No representan paquetes turísticos disponibles ni precios finales garantizados.