REDACCIÓN ELONCE
La locutora entrerriana Griselda Aldao falleció a los 52 años. Nacida en Victoria, desarrolló una extensa trayectoria en distintas emisoras de Paraná y formó parte del programa “Nunca es Tarde” de Elonce. Sus colegas la despidieron con emotivos mensajes.
Falleció Griselda Aldao, reconocida locutora entrerriana de 52 años, oriunda de Victoria, que desarrolló una destacada trayectoria en distintos medios de comunicación de Paraná. Su partida generó profundo pesar entre compañeros, colegas y personas que compartieron su recorrido profesional.
A lo largo de su carrera, Aldao trabajó en LT14 Radio General Urquiza, FM Europa, FM Radio La Voz y Radio Costa Paraná, entre otras emisoras, donde aportó su voz y experiencia a diferentes propuestas radiales.
Además, formó parte de Elonce, donde se desempeñó como voz comercial y estuvo a cargo de la locución del programa “Nunca es Tarde”, acompañando las emisiones del ciclo.
Su trayectoria y el recuerdo de sus compañeros
En el último tiempo, Griselda se había dedicado a un emprendimiento personal vinculado con la venta de indumentaria y vestimenta, actividad que desarrollaba después de su paso por los medios.
Tras conocerse su fallecimiento, Radio Costa Paraná expresó su pesar mediante un comunicado: “Desde Radio Costa Paraná acompañamos con profundo pesar el fallecimiento de Griselda Aldao, querida compañera de los medios de comunicación de nuestra ciudad”.
“La recordaremos con mucho cariño, respeto y gratitud por el tiempo compartido”, señalaron desde la emisora.
Finalmente, hicieron llegar sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos, en medio del dolor por la partida de la locutora entrerriana.