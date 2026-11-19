Una prohibición que lleva casi tres décadas volvió a generar debate en Rosario. Se trata del decreto municipal Nº 14.704, sancionado el 13 de julio de 1998, que impide la venta y exhibición de los videojuegos Grand Theft Auto (GTA) y Postal en la ciudad santafesina.

La normativa también alcanzó la difusión de estos títulos a través de internet en los establecimientos conocidos en aquella época como “cyber cafés”. Sin embargo, pese al paso del tiempo y los cambios en la industria tecnológica, la disposición continúa vigente.

La particular historia volvió a instalarse en la agenda pública tras el lanzamiento de GTA VI, cuya expectativa reavivó la discusión sobre las restricciones que pesan sobre la franquicia. En ese contexto, el concejal de La Libertad Avanza, Franco Volpe, impulsó una iniciativa para derogar el decreto.

Por qué Rosario prohibió el GTA en 1998

La decisión del municipio se originó a partir de un artículo periodístico publicado por el diario La Capital, titulado “Juegos con licencia para matar: violencia. Dos entretenimientos para computadoras combinan robos, sangre y muerte”.

El texto describía las características de GTA y Postal y cuestionaba sus contenidos violentos. Según los argumentos recuperados en el decreto, ambos videojuegos “invitan a los participantes a sumar puntos cuando se comete un delito o se practica una masacre de un grupo Hare Krishna”.

A partir de esas consideraciones, el Consejo Deliberante resolvió restringir su comercialización y exhibición, además de impedir que estuvieran disponibles en los espacios públicos de acceso a internet.

La propuesta para derogar la prohibición del GTA

Casi 30 años después, Franco Volpe volvió a poner el tema sobre la mesa con un proyecto para dejar sin efecto la normativa municipal.

El concejal consideró que la prohibición quedó desactualizada frente a las transformaciones tecnológicas y los cambios en los hábitos de consumo de videojuegos.

“Pasaron 28 años, cambió completamente la industria, las formas de consumo y la tecnología, pero seguimos teniendo una prohibición propia de otra época”, sostuvo.

Además, remarcó la dimensión económica y cultural que alcanzó la industria de los videojuegos a nivel mundial y cuestionó que el Estado municipal intervenga en las decisiones individuales de los consumidores.

“No se trata de estar a favor o en contra de un videojuego. Se trata de tener una ciudad moderna, con reglas razonables, donde el Estado no imponga prohibiciones innecesarias sobre las decisiones individuales”, expresó.