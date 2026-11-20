La Municipalidad de Paraná confirmó la postergación de la Fiesta Nacional del Mate 2027. La decisión se tomó tras analizar las proyecciones hidrológicas y las posibles consecuencias de la creciente del río sobre la costa de la ciudad.

El municipio explicó que la medida responde a criterios de prevención y gestión del riesgo. En el contexto del fenómeno de El Niño, concentrará sus esfuerzos en atender las contingencias y acompañar a las familias de los sectores más expuestos.

Por el momento, no se informó una nueva fecha para la celebración. Semanas atrás, la intendenta Rosario Romero había mencionado julio o septiembre como alternativas, aunque esas posibilidades no fueron confirmadas en el anuncio de la postergación.

Las proyecciones sobre la costanera baja

La Fiesta Nacional del Mate se desarrolla tradicionalmente en la Plaza de las Colectividades, en la costanera baja de Paraná. El encuentro reúne cada año a miles de vecinos y turistas en ese sector de la ciudad.

Según indicó la Municipalidad, las perspectivas sobre el comportamiento del río advierten posibles afectaciones en distintos puntos del borde costero durante los próximos meses. Entre ellos se encuentran las inmediaciones del predio donde se realiza el evento.

Ese escenario llevó a anticipar la decisión sobre la organización. El municipio señaló que las tareas de prevención, monitoreo y asistencia deberán sostenerse durante los primeros meses de 2027, de acuerdo con la evolución de la situación hidrológica.

La prioridad será atender a los sectores afectados

La administración municipal informó que desde hace varios meses mantiene acciones en las zonas comprometidas por el aumento del nivel del río. La continuidad de esos trabajos requiere seguimiento permanente y capacidad de respuesta ante nuevas contingencias.

Romero ya había planteado esa prioridad al referirse a la realización de la fiesta. “La prioridad es atender a la gente que está en dificultades”, había afirmado al explicar el impacto de la creciente sobre los vecinos.

En aquella oportunidad, también expresó: “No podemos estar de fiesta a metros de donde la gente está”. Sus declaraciones habían anticipado la posibilidad de modificar el calendario de la Fiesta Nacional del Mate, cuya postergación quedó ahora confirmada.

Una celebración que mantiene su continuidad

La Municipalidad calificó la decisión como excepcional y reafirmó su compromiso con la continuidad del encuentro. También destacó su valor cultural, turístico y comunitario para Paraná.

La fiesta surgió de una iniciativa de la Asociación Civil Centro Comunitario Solidaridad, impulsada por José Cáceres y Luis “Pacha” Rodríguez a mediados de la década de 1980. Desde sus comienzos como una propuesta popular y barrial, amplió su convocatoria hasta convertirse en uno de los principales acontecimientos de la ciudad.

En su edición de este año participaron artistas como Lali, Los Caballeros de la Quema, Rombai y Gauchito Club. La próxima realización queda pendiente de una reprogramación, mientras el municipio mantiene como prioridad la atención de las consecuencias de la creciente.