La Municipalidad de Paraná y Prefectura Naval Argentina difundieron medidas de prevención ante la creciente del río Paraná. Advirtieron que el oleaje de las embarcaciones puede afectar viviendas inundadas y recordaron las restricciones para las actividades náuticas.
La crecida del río Paraná motivó nuevas recomendaciones de seguridad para quienes realizan actividades náuticas durante el inicio de la temporada estival.
La Municipalidad de Paraná y la Prefectura Naval Argentina solicitaron extremar las precauciones al navegar, especialmente en sectores costeros donde numerosas familias permanecen afectadas por el avance del agua.
Las autoridades advirtieron que la circulación de embarcaciones a velocidades elevadas genera oleaje que puede provocar daños en viviendas inundadas, instalaciones costeras y embarcaciones amarradas. Por ese motivo, solicitaron navegar a más de 200 metros de la costa y reducir la velocidad frente a las zonas pobladas.
La recomendación comprende especialmente los sectores de Toma Vieja, Toma Nueva, Los Arenales, Puerto Sánchez, Puerto Viejo y Bajada Grande, donde el aumento del nivel del río requiere mayores cuidados.
Restricciones de velocidad por la creciente
Desde los organismos recordaron que las embarcaciones deportivas y los buques de hasta 30 metros de eslora que circulen por el canal secundario, entre los kilómetros 592,4 y 602, deben hacerlo a velocidad mínima.
La medida está establecida en la Disposición DI-2026-174-APN-PARA#PNA y busca reducir el impacto del oleaje sobre las zonas costeras comprometidas por la inundación.
Las autoridades remarcaron que el comportamiento responsable de los navegantes resulta fundamental para evitar que las actividades recreativas agraven la situación de las familias afectadas.
Dónde se pueden practicar deportes náuticos
Las actividades como esquí acuático, motos de agua, jet ski, wakeboard, windsurf, kitesurf, remo, canotaje y Stand Up Paddle deben realizarse exclusivamente en los sectores habilitados por Prefectura.
Esta disposición alcanza tanto a particulares como a escuelas náuticas y prestadores de servicios. En estos últimos casos, se exige el acompañamiento permanente de instructores durante las clases y actividades.
Para quienes practican kayak, remo o Stand Up Paddle, se estableció que la navegación debe realizarse únicamente durante las horas de luz diurna, con regreso antes del anochecer.
Recomendaciones para kayak y embarcaciones pequeñas
Prefectura recordó que es obligatorio utilizar chalecos salvavidas o dispositivos de ayuda a la flotación aprobados. Además, los menores de 18 años deben estar acompañados por un adulto.
También se aconsejó utilizar ropa de colores llamativos, llevar un remo de repuesto y comunicar previamente el recorrido a familiares o a las autoridades.
Al cruzar canales de navegación, los deportistas deben hacerlo perpendicularmente y en el menor tiempo posible, evitando atravesarlos en diagonal.
Riesgos por troncos, camalotes y animales
El incremento del caudal del Paraná también puede provocar el desplazamiento de troncos, camalotes y otros elementos flotantes que representan un peligro para las embarcaciones.
Asimismo, las autoridades advirtieron sobre la posible presencia de serpientes y otros animales silvestres en sectores costeros inundados.
En ese contexto, recomendaron extremar los cuidados con los niños y evitar que permanezcan en zonas bajas o sectores alcanzados por el agua.
Medidas obligatorias para navegar con seguridad
Todas las embarcaciones deben respetar su capacidad máxima de pasajeros y peso. Los ocupantes deben viajar sentados y contar con chalecos salvavidas aprobados.
También es obligatorio utilizar las luces reglamentarias durante la noche o cuando exista baja visibilidad, además de evitar el consumo de alcohol durante la navegación.
En embarcaciones a motor, se debe ventilar adecuadamente la sentina y los compartimentos del motor antes del encendido, verificar las instalaciones de combustible y disponer de matafuegos reglamentarios vigentes.
Teléfonos de emergencia y consultas
Antes de salir al río, se recomendó consultar las condiciones meteorológicas y las alturas hidrométricas en los organismos oficiales. La información puede obtenerse en el Servicio Meteorológico Nacional, Prefectura Naval Argentina y el Instituto Nacional del Agua.
Ante cualquier emergencia náutica, se debe llamar al 106 de Prefectura Naval Argentina, o comunicarse con los teléfonos 343-4314281 y 343-4310201.