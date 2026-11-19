La propuesta busca acercar a los alumnos a experiencias vinculadas con el mundo laboral

La escuela secundaria nocturna Leandro N. Alem llevó adelante una feria de microemprendimientos en la que estudiantes de distintos años expusieron los proyectos trabajados durante el ciclo lectivo 2026. La iniciativa permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos en las orientaciones de Administración y Economía y acercar a los alumnos a experiencias vinculadas con el mundo laboral.

La actividad formó parte del cierre del trabajo desarrollado desde el área profesional, en articulación con la tutoría de proyectos de vida. Los estudiantes presentaron tanto productos para la venta como propuestas y trabajos prácticos relacionados con sus iniciativas.

Proyectos vinculados con intereses y salidas laborales

Desde la institución explicaron que el objetivo es que cada alumno pueda aplicar los contenidos de las distintas materias en un emprendimiento que le interese, que ya esté desarrollando o que desee poner en marcha.

“Desde el área tenemos este proyecto en donde los chicos van aplicando los contenidos que desarrollamos en las distintas materias en un proyecto que a ellos les interese de salida laboral o que ya estén realizando, lo van mejorando”, señaló la profesora Rosario Miraglio.

La docente también destacó que buscan que los estudiantes puedan finalizar la cursada con una propuesta concreta: “Nuestra idea es que salgan con un proyecto, un plan de negocio a futuro como una propuesta de trabajo”.

Las experiencias fueron diversas. Algunos alumnos ya tenían sus emprendimientos en funcionamiento y aprovecharon la propuesta para mejorarlos; otros comenzaron a desarrollar ideas a partir de sus intereses o pasatiempos. También participaron estudiantes que todavía no definieron qué actividad realizar, pero pudieron conocer los pasos necesarios para concretar un proyecto.

Gastronomía, indumentaria y propuestas de servicios

Entre los emprendimientos presentados hubo productos de panificación, pastelería artesanal, tartaletas, barras proteicas, velas y propuestas vinculadas con la indumentaria. También se expusieron iniciativas relacionadas con servicios, como clases de pádel.

Las actividades se desarrollaron con el acompañamiento de distintas materias. “La materia que lo coordina, lo estructura el proyecto, es Introducción a Administración, todas las de administración: introducción, teoría y gestión. Y después se van sumando todas las del área como contabilidad, la parte legislación impositiva, la parte de economía”, explicó Miraglio.

La profesora agregó que otras áreas también se incorporan cuando los productos o servicios tienen relación con sus contenidos. De esta manera, los estudiantes pueden trabajar aspectos como la organización, los costos y la planificación de un negocio.

Los testimonios de los alumnos reflejaron el valor de la experiencia. Selene, estudiante de primer año, presentó tartaletitas y manifestó su interés por la gastronomía. “Me encanta”, expresó sobre la propuesta, y consideró que “vale la pena venir” a la institución.

Por su parte, Dylan, de segundo año, contó que participó por primera vez junto a un compañero con una propuesta de frutillas con dulce de leche. Aunque inicialmente tenía otra idea, valoró el resultado: “La verdad que compartí mucho y fue una linda experiencia”.

Inscripciones abiertas para terminar el secundario

Durante la jornada también se informó que ya comenzaron las inscripciones para el próximo ciclo lectivo. La escuela recibe a personas que hayan terminado la primaria y a quienes tengan estudios secundarios incompletos y quieran retomarlos.

Desde la institución remarcaron que la modalidad nocturna tiene una duración de tres años. Quienes adeuden materias o hayan interrumpido sus estudios pueden acercarse para recibir asesoramiento sobre las posibilidades de completar la secundaria.

“Las escuelas secundarias nocturnas son tres años solamente, no son seis”, señalaron desde la institución, y explicaron que el asesor pedagógico puede orientar a cada interesado para determinar cuánto le falta para obtener el título.

La feria permitió mostrar el trabajo realizado durante el año y las distintas propuestas que los estudiantes construyeron a partir de sus intereses, con herramientas de formación que pueden convertirse en oportunidades laborales.