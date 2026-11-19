La Escuela Técnica N.º 100 Puerto Nuevo, de Paraná, realizó este jueves su muestra anual con proyectos desarrollados por estudiantes de distintos cursos. Elonce recorrió la exposición y conversó con la rectora, Tania Vera, y con los alumnos que construyeron y modificaron embarcaciones en los talleres.

La actividad se enmarca en el Día de la Educación Técnica, celebrado el 15 de noviembre. Vera explicó que la muestra reúne trabajos finalizados durante este año, algunos iniciados en ciclos anteriores y desarrollados a lo largo de las trayectorias escolares.

La exposición incluye tareas de taller, diseño y dibujo técnico. También participan los primeros años con maquetas sobre el ambiente, el río y la ribera, además de producciones escritas reunidas en un libro.

Una formación orientada a la construcción naval

La rectora señaló que toda la propuesta educativa está vinculada con la orientación de la institución. “Los chicos aprenden a diseñar, aprenden a calcular y a construir una embarcación”, detalló sobre el título de técnico constructor naval.

Según explicó, los egresados pueden matricularse para certificar construcciones de embarcaciones. La participación en estos proyectos comienza en tercer año y continúa hasta séptimo, con actividades que integran conocimientos de diferentes etapas de la formación.

Entre los trabajos expuestos por la Escuela Técnica, Matías, estudiante de séptimo año, presentó una canoa pescadora modelo Islero 435. La construyeron durante un trimestre junto con alumnos de quinto y sexto año.

Una canoa construida desde cero

La embarcación está hecha de plástico reforzado con fibra de vidrio y tiene una bancada de madera desmontable. Puede utilizarse a remo o con un motor de hasta ocho caballos de potencia, explicó el estudiante.

Matías contó que el grupo organizó la construcción desde el inicio y se adaptó a los materiales disponibles en la escuela. “Esta semana ya la terminamos de armar y mañana sería la botadura”, señaló.

Muestra anual de la Escuela de Educación Técnica Nº 100 "Puerto Nuevo"

El alumno también explicó que en los talleres realizan reparaciones y modificaciones de embarcaciones. Al hablar de su futuro, expresó que le gustaría estudiar en la Escuela Nacional de Náutica, en Buenos Aires, para formarse como piloto de ultramar.

Las pruebas serán en el Thompson

Agustín, de 17 años, destacó el acompañamiento de los docentes y la enseñanza del profesor Giacopetti. Confirmó que este viernes irán al Thompson para probar tanto las embarcaciones expuestas como otras que permanecen en el taller.

Los estudiantes también mostraron una piragua que modificaron durante su paso por la Escuela Técnica. Matías explicó que la ampliaron 30 centímetros hasta alcanzar los 5,50 metros, mientras que Fermín señaló que el cambio permitió incorporar un tercer asiento y obtener una matriz para fabricar más unidades.

La jornada en el río permitirá evaluar por primera vez el comportamiento de esos modelos. Los alumnos observarán aspectos como la estabilidad y el giro, después del trabajo de construcción realizado en los talleres.