REDACCIÓN ELONCE
El animal fue rescatado este viernes, luego de permanecer atrapado debajo de una estructura de hormigón en la Costanera de Paraná. Dos jóvenes habían advertido la situación el jueves y solicitado ayuda a las autoridades.
El rescate de un gato atrapado en la Costanera de Paraná tuvo un desenlace favorable este viernes, cuando finalmente lograron sacar al animal que permanecía debajo de una estructura de hormigón, en un sector afectado por la creciente del río.
El operativo se desarrolló después de que las jóvenes Lara Galizzi y Ludmila Romero advirtieran la presencia del gato y solicitaran ayuda. Ambas jóvenes habían escuchado sus maullidos durante una caminata el jueves y regresaron al día siguiente para insistir con el rescate.
"Ayer vine a caminar con mi familia y escuchamos un gato a los gritos, maullando. Intentamos ayudarlo y lo vimos atrapado ahí", había relatado una de ellas a Elonce. Durante la noche, los primeros intentos de asistencia no habían permitido liberarlo.
Las dificultades que enfrentaron los rescatistas
El reducido espacio entre el agua y la estructura de hormigón complicó las tareas. La creciente del Paraná había dejado un acceso estrecho, por lo que ingresar hasta donde estaba el animal representaba una dificultad.
Durante la mañana, personal de Prefectura Naval Argentina y del municipio intervino en el lugar. Uno de los efectivos ingresó al agua para evaluar las posibilidades de alcanzar al gato y retirarlo.
Las jóvenes también habían acercado comida al animal mientras esperaban una solución. "Ayer a la noche sacaba la pata y la mitad de la cara", contó una de ellas, al explicar cómo habían logrado identificar su ubicación.
El gato finalmente fue rescatado
Tras las gestiones y los intentos realizados desde el jueves, el animal pudo ser rescatado este viernes, poniendo fin a una situación que había generado preocupación entre las jóvenes y los vecinos que se acercaron a colaborar.
La intervención permitió liberar al gato después de varias horas de incertidumbre. Por el momento, no se informaron detalles sobre su estado de salud ni sobre el lugar al que fue trasladado después del rescate.