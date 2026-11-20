El parador del Thompson se prepara para la temporada de verano con propuestas gastronómicas, música, promociones y actividades al aire libre. Se trata de Drake Pub & Club, un espacio ubicado frente al río Paraná, en la ciudad de Paraná, que ofrece pizzas libres a $10.000, cerveza tirada a $2.000 y encuentros nocturnos durante los fines de semana. Matías Micheloud, referente del establecimiento, explicó a Elonce que el objetivo es consolidar el lugar como un punto de encuentro y recordó que el balneario Thompson permanece abierto al público.

La propuesta combina gastronomía desde las 21 con actividades recreativas y música después de la medianoche. El espacio funciona principalmente los sábados, aunque también organiza encuentros algunos viernes y busca incorporar fechas especiales durante los feriados.

En paralelo, los responsables trabajan en la ampliación y el acondicionamiento del sector al aire libre, que comenzó a utilizarse el fin de semana anterior y recibió una importante concurrencia.

Pizzas libres a $10.000 y cerveza tirada a $2.000

Una de las principales propuestas del parador es su oferta gastronómica, que incluye promociones destinadas a quienes buscan compartir una cena con amigos o celebrar acontecimientos especiales.

Micheloud detalló que los sábados, desde las 21, se ofrece una promoción de pizzas libres por $10.000, además de cerveza tirada en formato liso a $2.000.

Drake Pub & Club

El referente del establecimiento señaló que el espacio también recibe grupos que organizan festejos de cumpleaños y encuentros entre amigos.

Además de las promociones, Drake dispone de una carta gastronómica abierta, propuestas de coctelería y una picada incorporada recientemente para ampliar las alternativas.

Cómo funcionan las reservas y las promociones

El establecimiento recibe tanto a personas que realizaron reservas como a quienes se acercan espontáneamente para ocupar una mesa.

Sin embargo, Micheloud recomendó anticipar la visita, especialmente cuando se trata de grupos numerosos o de quienes desean aprovechar las promociones gastronómicas.

Matías Micheloud, referente de Drake Pub & Club.-

“Generalmente trabajamos con reservas, pero también sin reservas. Lo que recomendamos a veces es reservar por una cuestión de organización, por las promociones, porque se tienen que preparar las cantidades”, señaló.

De todas maneras, aclaró que también existe la posibilidad de llegar al lugar sin planificación previa y disfrutar de las propuestas disponibles.

La organización de las reservas permite al establecimiento calcular la demanda y preparar los productos necesarios para cada jornada.

Música y promociones después de la medianoche

La actividad del parador no termina con la cena. Después de la medianoche, el espacio incorpora una propuesta de entretenimiento con música y promociones en bebidas.

Micheloud explicó que habitualmente se ofrecen beneficios como el 2x1, que se comunican a través de las redes sociales del establecimiento.

También destacó la posibilidad de adquirir entradas anticipadas con descuentos que, según indicó, generalmente alcanzan el 50%. “Tratamos siempre de que la gente que ya sabe que quiere venir pueda organizarse y tener ese descuento”, expresó.

Drake Pub & Club

Las entradas se comercializan mediante una plataforma virtual de venta de tickets, cuyos enlaces son difundidos en las publicaciones e historias de las redes sociales de Drake.

El establecimiento también trabaja con invitaciones especiales y propuestas destinadas a quienes concurren habitualmente.

“El tesoro está acá”: un lugar para compartir frente al río

Durante la entrevista, Micheloud destacó que uno de los principales atractivos del parador es su ubicación junto al río Paraná. La propuesta busca aprovechar el entorno natural del Thompson y combinarlo con gastronomía, música y espacios para reunirse.

“El eslogan de Drake es ‘El tesoro está acá’. Es un lugar de encuentro, el tesoro sos vos y es compartir con los amigos esta vista al lado del río”, manifestó.

El referente explicó que esa idea orienta las actividades del establecimiento, que apunta a ofrecer diferentes alternativas en un mismo espacio. “Tratamos de ofrecer la parte gastronómica en conjunto con la diversión de la noche y con muy buena música para poder disfrutar”, agregó.

El objetivo es que los visitantes puedan cenar, compartir una bebida y permanecer en el lugar para disfrutar de la programación nocturna.

Como parte de los preparativos para el verano, Drake comenzó a utilizar un sector al aire libre que actualmente atraviesa una etapa de mejoras. “Estamos en el sector al aire libre, que ya se está terminando. Arrancamos el sábado pasado y ahora estamos mejorándolo para este sábado, para tener más iluminación y mejor sonido todavía”, detalló.

Durante la jornada inaugural también se presentó una banda en vivo, lo que permitió reunir a distintos públicos en el establecimiento. “Hubo más de mil personas y nos estamos preparando para lo que es la temporada de verano”, destacó.

La convocatoria fue tomada por los organizadores como un impulso para continuar desarrollando propuestas durante los próximos meses.

Eventos empresariales, desfiles y encuentros especiales

Además de las actividades habituales de los fines de semana, Drake ofrece sus instalaciones para la realización de eventos particulares.

Micheloud explicó que el espacio ya recibió encuentros empresariales, actividades vinculadas con la barbería y desfiles.

La posibilidad de organizar propuestas especiales forma parte de una estrategia para ampliar el uso del establecimiento y generar nuevas actividades.

“Estamos abiertos a la comunidad para que el lugar también pueda ser aprovechado y trabajar en conjunto”, señaló.

El referente indicó que las instalaciones pueden adaptarse a diferentes encuentros, de acuerdo con las características y necesidades de cada actividad.

Confirmaron que el Thompson permanece abierto

En el tramo final de la entrevista, Micheloud se refirió a la situación del Thompson en el contexto de la creciente del río Paraná, que afectó distintos sectores costeros de la ciudad.

El responsable del parador consideró importante aclarar que el lugar continúa funcionando y que los visitantes pueden acercarse para disfrutar de las actividades disponibles. En ese sentido, indicó que se puede ingresar por calle Ramírez, doblar en Ambrosetti y tomar el nuevo acceso de Puerta del Sol. También se encuentra habilitado el ingreso por bulevar Bravard.

“Queremos comunicarles también a la gente que el Thompson está abierto, que pueden venir, que no tengan miedo de venir, que no es que está cerrado”, remarcó.

Con las mejoras del sector al aire libre y la programación de nuevas jornadas, Drake Pub & Club busca fortalecer su propuesta para la temporada estival.

La combinación de promociones gastronómicas, música, encuentros especiales y la vista al río Paraná constituye el eje de las actividades que el establecimiento prepara para los próximos fines de semana.