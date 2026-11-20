En el marco de una denuncia por una agresión a un adulto mayor y la presunta sustracción de dinero, se realizó un allanamiento en una vivienda de barrio López Jordán de Paraná que permitió secuestrar dos armas de fuego y municiones.

La investigación se inició a partir de un conflicto entre vecinos. Según la información policial, un adulto mayor resultó lesionado durante el episodio y posteriormente se presentó una denuncia por las agresiones y el supuesto robo de dinero en efectivo.

A partir de lo sucedido, personal de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal realizó distintas averiguaciones para establecer otros posibles domicilios vinculados con la persona señalada como responsable de la agresión.

Como resultado de las tareas realizadas, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda de barrio López Jordán, que se concretó durante la jornada del jueves.

Durante la revisión del inmueble, los efectivos encontraron una escopeta calibre 12, un pistolón calibre 36 y municiones correspondientes a ambas armas.

Según se informó, un hombre de 48 años que se encontraba vinculado al domicilio no contaba con la documentación necesaria para acreditar la tenencia legal de las armas.

Tras el hallazgo, la Fiscalía interviniente dispuso que se registraran los datos personales del hombre, quien quedó vinculado a una causa por presunta tenencia ilegal de armas de fuego. La medida se adoptó debido a que no pudo presentar las credenciales ni los permisos correspondientes para justificar la posesión de las armas encontradas en la vivienda.