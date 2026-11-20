Una mujer de 35 años fue asesinada en el baño de un bar del centro de Córdoba durante la noche del jueves y la Justicia inició una investigación por un presunto femicidio. La víctima fue identificada como Romina González, encargada del establecimiento, quien fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca junto a un compañero de trabajo de 38 años. El hombre también estaba herido e inconsciente y fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde permanecía internado con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió en el bar Morrison, ubicado en Marcelo T. de Alvear 378, en pleno centro de la capital cordobesa. Personal policial acudió al lugar después de recibir una alerta sobre la presencia de personas heridas dentro del comercio, publicó La voz.

El principal sospechoso fue identificado como Gabriel Pedraza, de 38 años, quien trabajaba en el mismo establecimiento que la víctima. Los investigadores intentaban determinar si el hombre atacó a González y posteriormente sufrió las lesiones con las que fue encontrado.

Cómo encontraron a la mujer asesinada en el bar

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, el episodio fue descubierto cuando una empleada llegó al establecimiento y escuchó ruidos provenientes del sector de los baños.

Al acercarse para comprobar qué sucedía, encontró a la encargada del comercio y a otro trabajador tendidos en el lugar. Ambos estaban inconscientes y presentaban heridas punzocortantes.

La situación motivó la intervención de efectivos policiales y del servicio de emergencias médicas 107, cuyos profesionales acudieron al establecimiento para asistir a las personas heridas.

Los médicos constataron que Romina González ya había fallecido, mientras que el hombre todavía presentaba signos vitales y necesitaba atención hospitalaria urgente.

El principal sospechoso permanece internado

Gabriel Pedraza fue trasladado con vida al Hospital de Urgencias de Córdoba, donde quedó internado bajo observación médica.

Según la información conocida durante las primeras horas posteriores al hecho, el hombre ingresó con traumatismos y lesiones cuya evolución debía ser evaluada por los profesionales del centro asistencial.

Desde el ámbito médico señalaron que su estado requería seguimiento y que todavía era prematuro establecer cómo evolucionaría.

“Hay que esperar por su evolución en estas primeras horas”, indicaron fuentes médicas citadas en la información difundida sobre el caso.

Investigan si la víctima y el sospechoso eran pareja

Uno de los aspectos centrales de la investigación es determinar qué vínculo mantenían Romina González y Gabriel Pedraza antes del episodio.

En principio, se estableció que ambos trabajaban en el bar Morrison. Sin embargo, los primeros testimonios recogidos entre personas del entorno laboral señalaron que también habrían mantenido una relación sentimental.

Fuentes policiales mencionaron la existencia de antecedentes de conflictos en ese vínculo, aunque esas circunstancias todavía debían ser verificadas por la investigación.

“De acuerdo a la primera información que surge de los testimonios de sus propios compañeros, eran pareja y él la atormentaba”, explicaron fuentes policiales.

A partir de esos datos, los investigadores analizaban la hipótesis de que González hubiera sido atacada por Pedraza y que la mujer hubiera intentado defenderse. No obstante, esa reconstrucción permanecía bajo investigación y no había sido confirmada judicialmente.

Analizan las cámaras de seguridad y buscan el arma

Tras el hallazgo, se iniciaron distintas medidas para reconstruir los movimientos registrados dentro del establecimiento y establecer qué ocurrió antes de que las dos personas fueran encontradas.

Los investigadores comenzaron a trabajar con las grabaciones de las cámaras de seguridad del bar y de sus inmediaciones, con el objetivo de identificar posibles elementos que permitan precisar la secuencia de los hechos.

También se buscaba ampliar los testimonios de los trabajadores y de otras personas que pudieran aportar información sobre la relación entre la víctima y el sospechoso.

Otro punto pendiente era la localización del arma utilizada durante el ataque. Según las primeras informaciones, el elemento cortante no había sido encontrado al momento de conocerse el caso.

La investigación debía establecer, además, cómo se produjeron las heridas que presentaba el hombre y si existió participación de otras personas.