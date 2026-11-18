El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires condenó este miércoles a prisión perpetua a Justo Fernando Barrientos por la masacre de Barracas, ocurrida en mayo de 2024, cuando incendió una habitación de una pensión donde vivían cuatro mujeres. Tres de ellas murieron como consecuencia de las quemaduras y una logró sobrevivir.

Los jueces Adrián Pérez Lance, Juan Manuel Grangeat y Cinthia Oberlander consideraron al acusado penalmente responsable de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, odio a la orientación sexual y utilización de un medio idóneo para crear un peligro común. También lo condenaron por el intento de homicidio de la única sobreviviente.

La audiencia comenzó a las 9 con las réplicas de las partes. Antes de conocerse el veredicto, Barrientos pronunció sus últimas palabras y ratificó su inocencia. El tribunal informó que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 19 de febrero de 2027.

Cómo ocurrió la masacre de Barracas

El ataque se produjo durante la noche del 5 al 6 de mayo de 2024, en una pensión del barrio porteño de Barracas. Según se estableció durante el proceso judicial, Barrientos prendió fuego la habitación donde se encontraban las cuatro mujeres.

Las víctimas sufrieron graves quemaduras y buscaron refugio en el sector de las duchas para intentar aliviar sus lesiones. Sin embargo, el agresor volvió a provocar un incendio en ese espacio y atacó físicamente a una de ellas.

Como consecuencia de las heridas, Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante fallecieron durante los días posteriores. Sofía Castro Riglos, quien tenía 49 años al momento del hecho, sobrevivió y recibió el alta médica el 3 de junio de 2024 en el Instituto del Quemado.

El tribunal reconoció el odio a la orientación sexual

Durante el juicio se expusieron testimonios que dieron cuenta de situaciones de hostigamiento sistemático contra las mujeres por parte del acusado.

De acuerdo con las declaraciones incorporadas al expediente, Barrientos utilizaba expresiones discriminatorias para referirse a las víctimas, a quienes insultaba por su orientación sexual.

La sentencia reconoció el odio a la orientación sexual como uno de los agravantes de los homicidios, un aspecto central del proceso judicial que permitió establecer el carácter discriminatorio del ataque.

Rechazaron el pedido de reparación económica

Además de dictar la condena a prisión perpetua, los magistrados rechazaron el planteo presentado por la abogada Luciana Sánchez, representante legal de Sofía Castro Riglos y Pamela Cobbas, quien había solicitado una reparación por daños en favor de las damnificadas.

En declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas, la letrada lamentó que el tribunal no hiciera lugar a ese pedido, aunque destacó la importancia del fallo.

"Es un reconocimiento muy importante", expresó Sánchez al referirse a la condena y al reconocimiento judicial de la motivación discriminatoria del crimen.