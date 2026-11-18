Boca viajará este miércoles 18 de noviembre a Barranquilla con los 33 integrantes de su plantel profesional para disputar la final de la Copa Sudamericana. Rodolfo Arruabarrena definió la nómina después del último entrenamiento en Ezeiza antes de partir hacia Colombia.

Entre los convocados figura Milton Delgado, quien sufrió un esguince de rodilla en la previa del viaje. También están Rodrigo Battaglia, que llega con lo justo desde lo físico, y Adam Bareiro y Agustín Marchesín, quienes vienen de períodos de inactividad por lesión.

La salida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza está prevista para las 14 de Argentina. El arribo a Barranquilla se estima para las 19 de Colombia, las 21 en la Argentina.

La lista completa de convocados de Boca

Los arqueros que viajarán son Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García y Agustín Marchesín. Entre los defensores figuran Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Matías Satas y Malcom Braida.

En el mediocampo, Arruabarrena citó a Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech y Tomás Belmonte. También convocó a Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco, Joaquín Ruiz y Carlos Palacios.

🔜 ¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢! 🏆 #Sudamericana 🆚 Mineiro 🗓 Sábado 21/11 🕙 19:30 (Arg) 🏟 Estadio Metropolitano Roberto Meléndez 💻 @ElCanaldeBoca #DaleBoca 🔵🟡🔵 https://t.co/GFrCroMVYS — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 18, 2026

Los delanteros de Boca serán Ángel Romero, Milton Giménez, Sebastián Villa, Tomás Aranda y Leonel Flores. Completan la nómina ofensiva Miguel Merentiel, Enner Valencia, Adam Bareiro y Rodrigo Bacidalupe.

Cuándo se juega la final y quién será el árbitro

El plantel comenzará a entrenarse en Barranquilla el jueves. El cuerpo técnico tendrá esas prácticas para evaluar la evolución de Delgado antes de definir el equipo.

La final entre Boca y Atlético Mineiro se disputará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El encuentro comenzará a las 17:30 de Colombia, las 19:30 de Argentina, y se definirá a partido único.

El uruguayo Andrés Matonte será el árbitro principal y tendrá como asistentes a sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas. El paraguayo Juan Benítez será el cuarto árbitro y el uruguayo Antonio García estará a cargo del VAR.