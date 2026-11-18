El Papa León XIV y el mini-Papa en el Vaticano

El Papa León XIV protagonizó este miércoles un tierno encuentro con un “mini-Papa”, durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. La jornada también estuvo marcada por las reflexiones del Santo Padre sobre su reciente viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, del que regresó el martes.

Durante su catequesis, León XIV agradeció el recibimiento de los fieles latinoamericanos y destacó especialmente su paso por Argentina, país al que decidió visitar por su vínculo con el papa Francisco.

“Argentina es la patria del Papa Francisco, y yo deseaba visitarla, para encontrar a ese pueblo que él tanto amó”, expresó el pontífice ante los asistentes a la audiencia.

El encuentro con un pequeño vestido de Papa

La audiencia general de este miércoles tuvo entre sus momentos destacados la presencia de un niño vestido con una indumentaria similar a la del Sumo Pontífice, quien se encontró con León XIV en el Vaticano.

El episodio se produjo durante una jornada en la que el Papa retomó sus actividades públicas en Roma, después de completar su recorrido por tres países de América Latina.

Como ocurre habitualmente en las audiencias generales, el pontífice saludó a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro antes de desarrollar su catequesis semanal.

Pope Leo XIV meeting a mini-Pope at his General Audience this morning. The cutest thing you will see all day. https://t.co/uLMG3ZqiDO — Catholic Sat (@CatholicSat) November 18, 2026

León XIV destacó el cariño recibido en Argentina

Al referirse a su paso por territorio argentino, el Papa recordó que el lema de la visita fue “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, una expresión que vinculó directamente con las enseñanzas de Francisco.

“En estas expresiones resuena el eco del magisterio del Papa Francisco, hijo de ese gran país sudamericano”, manifestó.

En ese sentido, explicó que el mensaje transmitido por su antecesor invitaba a construir una Iglesia abierta, en la que todas las personas pudieran sentirse recibidas y reconocidas.

“En Argentina experimenté la participación entusiasta y coral del pueblo santo de Dios”, afirmó León XIV.

Además, destacó las muestras de afecto que recibió durante su estadía y aseguró que fueron momentos que permanecerán en su memoria.

“En este clima de gran afecto por el Papa, que no podré olvidar, exhorté a cultivar la comunión en la riqueza de las diversidades”, sostuvo.

El pontífice también señaló que durante sus encuentros alentó el compromiso de los argentinos con la construcción de una sociedad más justa y solidaria, de acuerdo con los principios de la doctrina social de la Iglesia.

Su regreso a Perú y los recuerdos de su vida como misionero

Otro de los momentos centrales de la audiencia estuvo dedicado a Perú, país en el que León XIV vivió durante varios años y desarrolló parte importante de su actividad religiosa.

“Perú, como saben, es el país en el que viví muchos años, como misionero y después como obispo”, recordó.

El Papa explicó que su visita a ese territorio fue más extensa debido al vínculo personal que mantiene con sus comunidades.

Durante su recorrido, regresó a Chiclayo, donde ejerció su ministerio episcopal, y visitó otras regiones, entre ellas Cusco y la Amazonía.

“En Chiclayo, en particular, me sentí en casa”, expresó, al recordar el reencuentro con personas que marcaron distintas etapas de su vida.

También destacó que durante el viaje mantuvo encuentros con víctimas de abusos, como parte de las actividades desarrolladas en los países visitados.

El mensaje que dejó su paso por Uruguay

León XIV también recordó su primera escala en Uruguay, donde los católicos representan una minoría de la población.

El lema elegido para esa visita fue “Les anuncio una gran alegría”, inspirado en el Evangelio de Lucas.

El pontífice valoró la recepción de los uruguayos y señaló que su mensaje estuvo centrado en la importancia de la fe, el respeto por la vida humana y la construcción de la paz.

“Encontré una acogida calurosa y partícipe”, destacó sobre su experiencia en ese país.

Un llamado a la unidad y la fraternidad

Hacia el cierre de la audiencia, León XIV realizó un balance general de su viaje apostólico y destacó la importancia de conocer personalmente las distintas comunidades religiosas.

“El Papa puede ver la belleza del Pueblo de Dios en camino”, expresó, al referirse a las experiencias compartidas durante su recorrido por América Latina.

También agradeció a las autoridades civiles, los obispos, sacerdotes, religiosos y fieles que participaron de las actividades en los tres países.

Finalmente, encomendó a la Virgen María a las comunidades que lo recibieron y pidió que continúen avanzando por el camino de la paz, la justicia y la fraternidad. (Fuente: Vatican News)