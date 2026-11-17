El Papa León XIV habló sobre su recuperación tras la operación en la que le extirparon un tumor maligno del pulmón. “No estoy al 100%, pero estoy bastante bien”, dijo durante el vuelo de regreso a Roma, al concluir su gira por Uruguay, Argentina y Perú.

El pontífice contó que se sentía bien cuando se sometió a un chequeo anual, como hace desde hace años. “La primera noticia fue una sorpresa, no había síntomas, me sentía bien”, relató ante los periodistas que lo acompañaron en el viaje.

Los primeros estudios mostraron una sombra en el pulmón. A partir de ese hallazgo, los médicos solicitaron nuevas pruebas y una biopsia confirmó que se trataba de un tumor maligno.

Por qué decidió operarse antes de la gira

El Papa León XIV explicó que quería mantener el viaje a América Latina y que, por ese motivo, decidió avanzar con la cirugía cuanto antes. “Hagámoslo de inmediato”, recordó que dijo cuando se planteó la intervención.

Durante la operación, realizada el 13 de octubre, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. Según contó el pontífice, el tumor estaba contenido en la zona que fue intervenida.

León XIV dijo que, tras la cirugía, no necesitará tratamientos adicionales. Su recuperación continuará con controles médicos periódicos como medida de seguimiento.

Qué dijo sobre los controles médicos

Al hablar de cómo recibió el diagnóstico, el Papa León XIV señaló que atravesó el proceso “con gran confianza en el Señor”. También agradeció a quienes rezaron por él durante la operación y la recuperación.

El pontífice aprovechó la conferencia para referirse a la importancia de los chequeos y de buscar atención profesional ante un diagnóstico. “La prevención es sumamente importante”, sostuvo al recordar que en su caso la enfermedad fue detectada antes de que aparecieran síntomas.

Durante el vuelo, León XIV respondió preguntas durante unos 45 minutos y alternó entre el español, el inglés y el italiano. El Vaticano confirmó que el pontífice arribó este martes 17 de noviembre a Roma.