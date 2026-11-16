El papa León XIV concluyó este lunes su histórica gira por Sudamérica, la primera desde el inicio de su pontificado, con una multitudinaria misa celebrada en la base aérea de Las Palmas, en Lima, Perú. Después de once días de actividades, diez ciudades recorridas y visitas a Uruguay, Argentina y Perú, el Sumo Pontífice se despidió de la región con un mensaje centrado en la solidaridad, la fe y la atención a los sectores más vulnerables.

Ante aproximadamente 1.500.000 personas, según las cifras difundidas sobre la celebración, Robert Prevost encabezó la ceremonia religiosa que marcó el cierre de su viaje apostólico. Durante la homilía, reafirmó su vínculo con el pueblo peruano y recordó la importancia de construir una sociedad basada en el respeto y la fraternidad.

"Al final de mi visita apostólica, también quiero confirmarlos en la fe y en la caridad y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo", expresó el Pontífice durante su despedida.

El mensaje del papa León XIV sobre los pobres

Uno de los momentos centrales de la última misa estuvo marcado por el llamado del Papa a prestar especial atención a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En su reflexión, León XIV advirtió sobre las consecuencias de vivir en "un mundo herido por la prepotencia" y tomó como referencia la figura de santo Toribio de Mogrovejo, quien fue arzobispo de Lima y cuya vida inspiró diferentes intervenciones del Pontífice durante su visita a Perú.

"Los únicos que no pueden esperar son los pobres", afirmó ante la multitud congregada en la base aérea de Las Palmas.

A partir de esa reflexión, invitó a los fieles a asumir un compromiso activo con quienes necesitan acompañamiento y asistencia. En ese sentido, convocó a "abrirnos a cada hermano y hermana, curándolos, amándolos y sirviéndolos con la bondad del Señor".

Un llamado a construir una Iglesia más cercana

Durante la celebración, León XIV también se refirió al papel de la Iglesia en la construcción de vínculos comunitarios y destacó la necesidad de incorporar a los sectores más vulnerables en los espacios de participación.

"Con su ejemplo, santo Toribio nos invita a santificar nuestras relaciones en la Iglesia; su vida nos propone reconocernos como miembros vivos de un solo cuerpo", manifestó.

El Pontífice pidió que las comunidades religiosas no se limitaran a brindar asistencia, sino que también incorporaran a las personas pobres en sus proyectos, debates y decisiones.

En particular, planteó la importancia de incluirlas "en la búsqueda de la verdad", como parte de una Iglesia comprometida con la dignidad humana y la participación de todos sus integrantes.

Una gira histórica por Uruguay, Argentina y Perú

La visita apostólica de León XIV se extendió durante once días y comprendió diez ciudades de tres países sudamericanos. El recorrido estuvo marcado por multitudinarias celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y actividades junto a diferentes sectores de la sociedad.

Durante su paso por Argentina, el Pontífice encabezó encuentros con fieles, jóvenes y representantes de distintas instituciones. Sus intervenciones estuvieron atravesadas por referencias al legado del papa Francisco y por llamados a fortalecer la solidaridad, el trabajo y la convivencia social.

En Perú, donde desarrolló la última etapa de su recorrido, el Papa mantuvo una agenda que incluyó celebraciones religiosas y encuentros con diferentes comunidades.

La gira también tuvo un significado especial por el vínculo personal de Robert Prevost con Perú, país donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral antes de convertirse en Pontífice.

La salud del Papa durante el recorrido

Otro de los aspectos que concentró la atención durante el viaje fue el estado de salud de León XIV, quien había sido sometido a una intervención quirúrgica el 13 de octubre en la clínica Gemelli de Roma, por un tumor maligno en el pulmón derecho, según la información difundida.

La operación había generado interrogantes sobre la posibilidad de mantener una agenda internacional de semejante intensidad. Sin embargo, durante sus distintas apariciones públicas, el Pontífice cumplió con las actividades previstas y no mostró signos evidentes de agotamiento.

Su participación en celebraciones multitudinarias y los desplazamientos entre diferentes ciudades marcaron una agenda exigente, que finalmente pudo completar.

Una despedida marcada por el vínculo con Sudamérica

En el cierre de su visita, León XIV volvió a expresar su cercanía con el pueblo peruano y destacó la importancia de mantener vivos los vínculos construidos durante su recorrido.

"En donde quiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios, podremos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano", sostuvo.

Con estas palabras, el Papa puso fin a su primera gira sudamericana, durante la cual buscó fortalecer los vínculos de la Iglesia católica con la región y reafirmar un mensaje de solidaridad y compromiso social.