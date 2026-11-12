Un entrerriano creó una Virgen con 1.440 tuercas y recibió la bendición del Papa

Cristian Caballier, herrero de Urdinarrain, elaboró una imagen de la Virgen María con materiales metálicos y la llevó a la misa de León XIV en Luján. El artesano relató el momento en que el pontífice se detuvo frente a su creación y realizó un gesto que lo emocionó.
Un herrero entrerriano fabricó una imagen de la Virgen María con 1.440 tuercas y 44 arandelas y la llevó hasta la Basílica de Luján para participar de la misa celebrada por el papa León XIV. Se trata de Cristian Caballier, vecino de Urdinarrain, quien aseguró que la iniciativa surgió después de un sueño y relató que el pontífice se detuvo frente a su creación para realizar la señal de la cruz.
La historia se conoció después de la multitudinaria celebración religiosa realizada en Luján, que reunió a peregrinos de distintos puntos del país. Entre ellos estuvo Caballier, tornero y herrero, quien trasladó una escultura de 17 kilos elaborada íntegramente con elementos metálicos.
En diálogo con Radio Nacional Gualeguaychú, el artesano recordó el origen de su proyecto y explicó que comenzó a trabajar después de una experiencia que interpretó como un mensaje de la Virgen. “Ella me pedía algo fuerte, algo que impregnara permanencia”, relató.
Una imagen de la Virgen construida con tuercas y arandelas
La creación de la escultura tuvo distintas etapas. Caballier contó que inicialmente intentó realizar otra pieza, pero no quedó conforme con el resultado y decidió desarmarla para comenzar nuevamente.
Posteriormente, compró las tuercas y empezó a construir la imagen, utilizando sus conocimientos de tornería y herrería. Según explicó, el trabajo avanzó guiado por la inspiración que sentía durante el proceso.
La obra terminada alcanzó un peso de 17 kilos y quedó conformada por 1.440 tuercas y 44 arandelas, materiales que el artesano transformó en una representación de la Virgen María.
El viaje a Luján y el encuentro con León XIV
Con la escultura terminada, Caballier decidió trasladarla hasta Luján para participar de la celebración encabezada por el pontífice. Una vez en el lugar, caminó con la pesada imagen hasta las inmediaciones de la basílica. El entrerriano contó que pasó la noche del lunes en el lugar, junto a numerosos peregrinos que aguardaban la misa. Durante la celebración pudo observar al Papa a pocos metros, aunque el momento que más lo conmovió ocurrió posteriormente.
Según su testimonio, cuando León XIV se retiraba hacia la Villa Marista, se detuvo frente a la imagen metálica y realizó la señal de la cruz. Al recordar ese instante, Caballier expresó: “Yo creo que yo no la llevé, ella quiso ir”.
El herrero interpretó lo sucedido como parte de una experiencia espiritual que comenzó con aquel sueño y continuó durante la elaboración de la escultura. “Esto no es mío. Yo simplemente fui un instrumento”, afirmó al referirse al significado personal que le atribuyó a su creación.
Quién es el entrerriano que fabricó la imagen
Cristian Caballier es oriundo de Urdinarrain, departamento Gualeguaychú. Se dedica a la tornería y la herrería, dos oficios que le permitieron trabajar con los materiales utilizados para construir la figura religiosa.
Durante la entrevista contó que está casado, tiene dos hijos y transita un camino de discernimiento para el diaconado permanente, una vocación de servicio dentro de la Iglesia católica.
Tras la experiencia vivida en Luján, manifestó su deseo de que la escultura no permanezca en un único lugar, sino que pueda ser conocida por otras comunidades religiosas. Su intención es que la imagen recorra parroquias y distintos espacios donde quieran recibirla. Al explicar ese propósito, resumió: “Ella quiere salir”.