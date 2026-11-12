Alertas por tormentas: ¿qué provincias están bajo advertencia por granizo y fuertes ráfagas?

Las alertas por tormentas alcanzan este jueves 12 de noviembre a distintas provincias argentinas, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la posibilidad de fenómenos intensos durante la tarde y la noche. Las advertencias incluyen niveles amarillo y naranja, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

De acuerdo con el organismo nacional, las condiciones de mayor inestabilidad se concentrarán en sectores del centro, norte y sur del territorio argentino. Mientras que algunas regiones podrían registrar tormentas aisladas de variada intensidad, otras estarán expuestas a fenómenos fuertes o severos, con acumulados de lluvia que podrían alcanzar los 90 milímetros.

Las advertencias fueron diferenciadas según el nivel de riesgo previsto para cada zona. En las áreas bajo alerta amarilla se esperan tormentas que podrían generar daños y afectar momentáneamente las actividades cotidianas, mientras que el nivel naranja indica la posibilidad de fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

Qué provincias están bajo alerta amarilla por tormentas

La alerta amarilla por tormentas comprende a Catamarca, Salta y Jujuy, además de sectores de La Rioja, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Río Negro, particularmente la zona de Viedma. Según la información difundida, las advertencias comenzarán a regir durante la tarde del jueves y se extenderán hasta la noche.

En estas regiones se prevén tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Los fenómenos podrían desarrollarse con intensidad variable y provocar precipitaciones importantes en períodos relativamente breves.

“El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo también anticipó que los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre los 20 y 50 milímetros, aunque no descartó que esos registros fueran superados de manera puntual. La distribución de las lluvias dependerá de la evolución de las tormentas y de las condiciones atmosféricas de cada región.

Alerta naranja: las provincias donde se esperan tormentas severas

Por otra parte, el SMN emitió una alerta naranja por tormentas para sectores de Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Chubut. En estas áreas se prevén fenómenos de mayor intensidad, con posibilidad de lluvias abundantes, granizo y ráfagas particularmente fuertes.

La advertencia implica un nivel de riesgo superior al amarillo, debido a que las tormentas podrían provocar complicaciones importantes, especialmente en zonas urbanas, rutas y sectores rurales expuestos a vientos intensos.

“El área será afectada por tormentas fuertes, algunas severas. Las mismas pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden exceder los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica”, señaló el organismo nacional.

Además, el SMN informó que se esperan acumulados de lluvia de entre 50 y 90 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en determinadas localidades. La combinación de precipitaciones intensas y fuertes vientos podría generar anegamientos temporarios, caída de ramas y dificultades para circular.