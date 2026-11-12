El maní avanza hacia nuevas provincias: qué posibilidades tiene Entre Ríos para producirlo

El cultivo de maní en Argentina comenzó a expandirse hacia nuevas regiones productivas, impulsado por la demanda internacional, la incorporación de tecnología y la búsqueda de alternativas agrícolas rentables. El productor José Piccioni analizó este escenario durante una entrevista con el programa Moviendo el Avispero, donde explicó a Elonce las posibilidades de crecimiento de la actividad y su potencial para incorporarse a la matriz productiva de Entre Ríos.

Tradicionalmente concentrada en Córdoba, especialmente en la zona de General Cabrera y Río Cuarto, la producción manicera comenzó a extenderse hacia provincias como San Luis y Formosa. Según el entrevistado, este proceso estuvo acompañado por inversiones industriales, nuevas tecnologías y prácticas agrícolas orientadas a preservar la calidad de los suelos.

“Antes la frontera era Córdoba y ahora empieza a llegar a otras provincias. Es un cultivo que en algún momento no tenía tanta demanda internacional y ahora tiene una demanda muy alta”, explicó Piccioni.

Por qué crece el interés por producir maní

El productor identificó dos factores principales detrás de la expansión del cultivo: el crecimiento de los mercados internacionales y las condiciones económicas que ofrece la actividad.

Uno de los aspectos que destacó fue el valor de los arrendamientos rurales destinados a la producción manicera.

“Se alquilan campos a montos muy importantes. Según la zona, es usual que se pague entre 500 y 800”, señaló.

Piccioni explicó que los acuerdos suelen contemplar períodos de tres años y exigencias específicas para garantizar el cuidado de los suelos.

“Son contratos muy especiales, que tienen tres años, que incluyen el cuidado del suelo y diferentes tipos de cultivos para mantenerlo productivo”, detalló.

Qué tipo de suelo necesita el maní

Respecto de las condiciones necesarias para desarrollar la actividad, Piccioni explicó que los suelos arenosos presentan ventajas para determinadas etapas del cultivo, especialmente durante la cosecha.

“Hay un dicho que dice que un manicero ve un poco de arena y se tira de panza”, comentó.

Según explicó, este tipo de suelo facilita el desarrollo de las vainas y su extracción, reduciendo las posibilidades de que se rompan durante el arrancado.

Sin embargo, aclaró que el maní puede adaptarse a diferentes características de suelo, siempre que se implementen prácticas de manejo adecuadas.

“La realidad es que los tipos de suelo también tienen que ver con las diferentes zonas, que son muy variables en Argentina. Se puede armar un mapa productivo bastante interesante”, sostuvo.

Las inversiones industriales y la generación de empleo

La expansión del maní no solamente representa una oportunidad para los productores agrícolas, sino también para las industrias vinculadas con su procesamiento.

Piccioni mencionó como ejemplo una inversión de aproximadamente 80 millones de dólares en el sur de Santa Fe, destinada a ampliar la capacidad industrial relacionada con esta actividad.

“Imagínese que eso genera un clúster productivo de demanda laboral especializada”, expresó.

En ese sentido, explicó que el desarrollo de la cadena manicera requiere infraestructura, transporte, plantas de procesamiento y personal capacitado.

También destacó que la incorporación de tecnología modifica las necesidades laborales del sector y genera oportunidades para profesionales y trabajadores especializados.

“El maní tiene que ser productivo, industrial y generar empleo genuino y digno”, afirmó.

¿Un productor de soja puede comenzar a cultivar maní?

Consultado sobre la posibilidad de que productores dedicados a cultivos tradicionales, como la soja, incorporen maní a sus establecimientos, Piccioni aseguró que se trata de una alternativa viable.

“Esa posibilidad existe y es viable porque después las diferentes industrias compran la producción, con algunos condicionamientos de calidad”, explicó.

No obstante, advirtió que el cultivo requiere conocimientos específicos, inversiones importantes y una adecuada planificación.

“Hay que capacitarse, conocerlo e informarse. No es un cultivo sencillo de hacer porque tiene diferentes aspectos relacionados con la calidad, la variedad y el momento de siembra”, sostuvo.

A pesar de esas exigencias, consideró que los productores argentinos cuentan con experiencia suficiente para adaptarse a nuevas actividades agrícolas.

“Cualquier productor argentino de los tradicionales se adaptaría rápidamente”, manifestó.

La demanda internacional impulsa el negocio

Otro de los aspectos destacados durante la entrevista fue el perfil exportador de la industria manicera argentina.

Piccioni explicó que una proporción importante de la producción nacional se destina a mercados internacionales, donde existen exigencias estrictas de calidad.

“Un alto porcentaje se exporta. Son mercados altamente demandantes de profesionalismo”, indicó.

Por ese motivo, consideró fundamental fortalecer la capacitación técnica y la incorporación de profesionales en los establecimientos productivos.

También destacó las características nutricionales del maní, especialmente las variedades con alto contenido de ácido oleico, y su potencial para la elaboración de alimentos y productos con mayor valor agregado.

Las condiciones climáticas y el manejo del cultivo

En relación con los requerimientos de humedad, lluvias y fertilización, Piccioni explicó que la producción necesita un manejo nutricional adecuado y planificación según las características de cada región.

“La fertilización del suelo tiene que ser una nutrición del cultivo que viene medida. Con los biofertilizantes y los fertilizantes que tiene hoy Argentina, son cuestiones perfectamente solucionables”, sostuvo.

Respecto de las precipitaciones, señaló que las lluvias durante determinadas etapas de la cosecha pueden generar inconvenientes, especialmente durante el arrancado de las plantas.

Sin embargo, consideró que el cultivo puede desarrollarse bajo condiciones climáticas normales, siempre que se seleccionen las zonas y prácticas de manejo apropiadas.

El potencial del maní para Entre Ríos

Hacia el final de la entrevista, Piccioni destacó que Entre Ríos podría encontrar en el maní una alternativa para diversificar su producción agrícola y desarrollar nuevas actividades industriales.

El productor señaló que la provincia cuenta con experiencia en transformar materias primas en productos de mayor valor, como ocurre con el maíz destinado a la producción avícola.

“Entre Ríos es un modelo de agregar valor y lo podría hacer tranquilamente. Lógicamente que para eso hay que trabajar e invertir”, expresó.

Además, mencionó que el aprovechamiento industrial del maní puede extenderse a sus subproductos, como la cáscara, que puede utilizarse para elaborar materiales destinados a la generación de energía.

MOVIENDO EL AVISPERO - EL MANÍ AVANZA EN NUEVAS REGIONES PRODUCTIVAS: DESAFÍOS Y PROYECCIONES

“El maní tiene un subproducto que es la cáscara, que se puede comprimir, peletizar y utilizar como materia energética”, explicó.

En ese sentido, insistió en que la actividad no debería analizarse exclusivamente desde la producción primaria, sino como una cadena que puede incorporar procesamiento, tecnología y empleo especializado.

“Yo creo que el campo puede generar muchísimo más empleo del que está generando hasta estos momentos. Habrá que tener equipos especializados y gente joven que tenga pasión por la producción”, afirmó.

Finalmente, el productor remarcó que la expansión manicera no está limitada a una provincia determinada y que su crecimiento dependerá de las inversiones, la capacitación y las oportunidades comerciales.

Por el momento, durante el programa se aclaró que no se contaba con información sobre emprendimientos de cultivo de maní en Entre Ríos, aunque se destacó la importancia de analizar esta alternativa para los productores de la provincia.