Bananas: alertan por un posible faltante en las góndolas y advierten que el precio podría subir

Una fuerte granizada registrada en una importante región productora de bananas de Brasil podría provocar faltantes del producto en Argentina y una consecuente suba de precios, según advirtió el presidente de la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola, Néstor Lombardi, en diálogo con "Moviendo el Avispero", el programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7

El referente explicó que recibió imágenes y videos de los daños provocados por el fenómeno climático y anticipó que las consecuencias sobre el abastecimiento podrían comenzar a observarse más adelante.

“Hay una zona productora de Brasil bananera muy fuerte. Cayó una pedrada bastante importante, una cosa realmente atípica, propia de esto de que está cambiando el clima, y seguramente esto va a traer aparejado que va a haber un faltante”, señaló.

Cuándo podría sentirse el faltante de bananas

Lombardi explicó que el impacto no necesariamente será inmediato, aunque consideró que terminará reflejándose tanto en supermercados como en verdulerías. “Lo vamos a notar un poquito más adelante, pero va a faltar la banana de Brasil en las góndolas, tanto en los supermercados como en las verdulerías”, manifestó.

Ante una reducción de la oferta, también anticipó consecuencias sobre los valores de venta. “Aumentará el precio porque Brasil es un gran proveedor de banana de la Argentina, junto con la banana ecuatoriana y algo de banana de Bolivia”, explicó en diálogo con "Moviendo el Avispero", el programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7

El dirigente indicó que habrá que observar el volumen proveniente de Ecuador para determinar si puede compensar parcialmente una eventual reducción de las bananas brasileñas.

El impacto del clima en las verduras de hoja y el tomate

La preocupación del sector no se limita a las bananas. Lombardi indicó que en los últimos días también hubo granizo y fuertes tormentas en distintos corredores productivos.

Según detalló, algunos fenómenos provocaron daños en coberturas e invernáculos, principalmente en regiones del norte argentino. “Esto va a traer aparejado que un poco de verdura de hoja también se va a ver resentida”, advirtió.

También mencionó afectaciones en zonas de Mendoza y Córdoba, situación que podría repercutir sobre la disponibilidad y los precios de determinados productos.

Entre las producciones que podrían verse afectadas, Lombardi hizo especial referencia al tomate debido a que diferentes corredores productivos, como Mendoza, Córdoba y San Juan, abastecen otras regiones del país y que una reducción en la producción podría sentirse en distintos mercados.

Además, mencionó expresamente el posible impacto en Entre Ríos. “En Entre Ríos también, aunque tienen Corrientes cerca, lo van a sentir porque va a haber una demanda sostenida”, indicó.

Qué pasará con el precio de la papa

El titular de la Cámara Argentina de la Actividad Frutihortícola también se refirió a la papa, uno de los alimentos de mayor consumo.

En este caso, anticipó un escenario diferente y consideró que la situación tenderá a estabilizarse. “Ahora se va a normalizar. Pronto empieza a aparecer más papa de acá, del sudeste bonaerense”, explicó en diálogo con "Moviendo el Avispero", el programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7

Sin embargo, aprovechó la situación para plantear su preocupación por las condiciones en las que trabajan los productores y la falta de herramientas financieras para afrontar ciclos adversos.

CEBOLLA: ¿POR QUÉ AUMENTÓ TANTO SU PRECIO?

Reclamo por financiamiento para productores

Lombardi sostuvo que la falta de acceso al crédito puede derivar en una menor superficie sembrada y, posteriormente, en problemas de abastecimiento.

También remarcó que cuando un productor abandona la actividad no resulta sencillo reemplazarlo rápidamente, debido a los tiempos y las inversiones necesarias para volver a producir.

“No estamos pidiendo subsidio ni mucho menos. Que haya políticas activas y, si hay una zona que está en catástrofe por un problema climático, debe haber alguna línea de financiamiento para que ese productor el año que viene pueda volver a sembrar y repagar ese crédito”, expresó.

Según explicó, actualmente muchos productores recurren al financiamiento que pueden brindar proveedores de semillas, combustible u otros integrantes de la propia cadena productiva.

Advirtió por fenómenos climáticos más frecuentes

El referente frutihortícola también vinculó los problemas productivos con la sucesión de eventos climáticos extremos. “Tenemos lluvias muy fuertes, tormentas que realmente son violentas y tenemos un cambio climático terrible”, sostuvo.

Recordó, además, el impacto que tuvieron las heladas tardías sobre las frutas de carozo, que redujeron la producción y posteriormente repercutieron en los precios.

Ante este panorama, consideró necesario contar con mecanismos de contingencia que permitan sostener a los productores después de eventos climáticos severos.

Por qué hay tanta diferencia entre el productor y la góndola

Lombardi también fue consultado por la importante brecha que suele existir entre el valor recibido por el productor y el precio que finalmente paga el consumidor.

La situación se observa, entre otros casos, en los cítricos producidos en la zona de Concordia, que pueden multiplicar varias veces su valor antes de llegar al consumidor.

Para el dirigente, uno de los principales factores que explican esa diferencia es la carga impositiva. “Cada provincia, cada municipio y demás cobra tasas y le carga nuevos impuestos. Entonces, ¿todo esto a dónde va aparejado? Al producto final y, de fondo, al consumidor”, manifestó.

“Las dos puntas son perjudicadas”

Según Lombardi, tanto productores como consumidores terminan afectados por el funcionamiento actual de la cadena. “Las dos puntas son perjudicadas: tanto el que compra porque termina pagando caro, como aquel que produce porque no recibe”, afirmó.

También planteó reparos sobre la creciente comercialización de mercadería por fuera de los mercados tradicionales, debido a que podría dificultar los controles y la trazabilidad.

A su entender, la necesidad de reducir costos está llevando a que algunos productos pasen directamente desde las zonas productivas hacia los comercios.

Otro problema señalado fue la cantidad de intermediaciones y movimientos que atraviesan algunos productos antes de llegar a las verdulerías. “Se la carga con un montón, no solo de impuestos, sino de movimientos innecesarios. Pasa por un montón de manos innecesariamente que técnicamente le agregan valor, pero le agregan valor para encarecer”, cuestionó.

Lombardi sostuvo que también existe una importante disparidad entre los precios de salida de los mercados y aquellos que finalmente encuentra el consumidor.