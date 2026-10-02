Paraná tendrá un feriado antes del próximo fin de semana largo de octubre

Paraná tendrá un feriado antes del próximo fin de semana largo

Con el comienzo de octubre, el calendario de feriados 2026 en Argentina todavía contempla varias jornadas de descanso antes de finalizar el año. Para los habitantes de Paraná habrá, además, una fecha particular: el miércoles 7 de octubre será feriado local por Nuestra Señora del Rosario, patrona de la capital entrerriana.

Luego llegará el próximo feriado de alcance nacional, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemorará el lunes 12 de octubre. Más adelante habrá fechas de descanso en noviembre y diciembre.

Entre las particularidades del tramo final del año se encuentra la incorporación del lunes 9 de noviembre como feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina. La medida fue establecida mediante el Decreto 1103/2026 y regirá en todo el territorio nacional.

Paraná tendrá feriado el 7 de octubre

Antes del próximo feriado nacional, Paraná tendrá un feriado el miércoles 7 de octubre por la celebración de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad.

Se trata de un feriado de carácter local y, por lo tanto, no alcanza a todo el territorio provincial ni nacional. De esta manera, los paranaenses tendrán esta fecha particular antes del descanso nacional previsto para el lunes siguiente.

Cuándo es el próximo feriado nacional

El próximo feriado de alcance nacional será el lunes 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La fecha forma parte de los feriados nacionales trasladables establecidos por la Ley 27.399. Al caer lunes durante 2026, permitirá conformar un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12.

Será el último feriado nacional de octubre y marcará uno de los descansos extendidos que todavía quedan antes de finalizar el año.

El feriado especial por la visita del Papa

Noviembre tendrá una novedad excepcional. El Gobierno nacional estableció el lunes 9 de noviembre como feriado nacional en todo el país por la visita oficial del papa León XIV a la Argentina.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 1103/2026. De acuerdo con la norma, la visita del pontífice se desarrollará durante noviembre y motivará además feriados específicos en algunas jurisdicciones.

El martes 10 de noviembre será feriado exclusivamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

Para el resto del país, incluido Entre Ríos, el feriado será el lunes 9. Al coincidir con el comienzo de la semana, conformará un fin de semana largo de tres días, junto con el sábado 7 y domingo 8.

Qué pasará con el Día de la Soberanía Nacional

Noviembre tendrá otro descanso extendido por el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha histórica corresponde al 20 de noviembre y forma parte de los feriados trasladables.

Durante 2026, el descanso se trasladará al lunes 23 de noviembre, por lo que se conformará otro fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

Así, noviembre tendrá dos fines de semana largos de alcance nacional: uno vinculado con la visita de León XIV y otro correspondiente al Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre tendrá un fin de semana de hasta cuatro días

El último mes del año también tendrá varias fechas de descanso. El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 será feriado nacional inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María.

La combinación permitirá un descanso de hasta cuatro días consecutivos, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre, para quienes tengan libre el lunes 7.

Sin embargo, existe una diferencia importante: el lunes 7 será día no laborable y no feriado nacional. En el ámbito privado, la decisión de otorgar o no esa jornada de descanso quedará en manos del empleador.

Finalmente, el viernes 25 de diciembre será feriado nacional inamovible por Navidad. Al caer viernes, permitirá conformar otro fin de semana largo de tres días junto con el sábado 26 y domingo 27.

Diferencia entre feriado y día no laborable

Los feriados nacionales están alcanzados por las disposiciones laborales específicas previstas para esas jornadas. En caso de que un empleado deba prestar tareas durante un feriado, corresponde aplicar el régimen de remuneración establecido por la legislación vigente.

La situación es diferente durante los días no laborables. En el sector privado, como regla general, el empleador puede determinar si se trabaja o no. Por ese motivo, el descanso de cuatro días de diciembre no necesariamente alcanzará a todos los trabajadores.