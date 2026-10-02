Fijaron nuevos adicionales para fuerzas federales desde octubre: los montos

El Gobierno estableció los importes que regirán desde octubre para suplementos y compensaciones de Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal. Habrá nuevas actualizaciones en noviembre y diciembre.
El Gobierno nacional fijó los adicionales que cobrarán desde el 1° de octubre integrantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Servicio Penitenciario Federal (SPF) por diferentes suplementos, bonificaciones y compensaciones. Los valores tendrán nuevas actualizaciones desde noviembre y diciembre.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 1004/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La norma implementó los valores correspondientes a conceptos creados, modificados o adecuados previamente por el Decreto 845/2026.
Por lo tanto, no se trata de un aumento general de los salarios básicos de todas las fuerzas federales. La Resolución 844/2026 ya había fijado la escala de haberes del personal en actividad y actualizado otros conceptos. La disposición publicada ahora determinó cuánto corresponderá pagar por suplementos y compensaciones específicas.
Gendarmería y Prefectura: cuánto cobrarán
Uno de los principales conceptos alcanzados es el suplemento denominado “Destino Estratégico de Operaciones”, destinado al personal en actividad de Gendarmería y Prefectura que se encuentre comprendido por ese régimen.
En Gendarmería, desde octubre, los montos van desde $440.058,26 para un Gendarme II hasta $1.408.986,92 para un Comandante General. En noviembre pasarán a $447.099,19 y $1.431.530,71, respectivamente, mientras que desde diciembre serán de $453.805,68 y $1.453.003,67.
Entre otros grados, un Comandante tendrá un suplemento de $906.624,12 en octubre, $921.130,10 en noviembre y $934.947,06 en diciembre. Para un Sargento, los importes serán de $604.691, $614.366,05 y $623.581,54, respectivamente.
Para Prefectura se establecieron valores equivalentes según las jerarquías. Un Prefecto General recibirá $1.408.986,92 desde octubre, $1.431.530,71 en noviembre y $1.453.003,67 desde diciembre. En el caso de un Marinero, serán $459.268,88, $466.617,18 y $473.616,44, respectivamente.
Los adicionales establecidos para la PSA
La resolución también fijó los importes de la bonificación por “Destino de Alta Complejidad” para personal policial en actividad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que preste servicios en las unidades operacionales comprendidas por la normativa.
Desde octubre, un Inspector alcanzado por el beneficio recibirá $250.255,49; la cifra aumentará a $254.259,57 en noviembre y a $258.073,47 en diciembre.
Para un Oficial Ayudante, en tanto, la bonificación será de $219.227,53 en octubre, $222.735,17 en noviembre y $226.076,20 en diciembre. Los restantes grados se ubican dentro de ese rango.
Entre Ríos está contemplada en el suplemento por Zona
Uno de los puntos de especial interés provincial está relacionado con el Servicio Penitenciario Federal. La normativa fijó el suplemento particular por “Zona” y dividió al país en diferentes regiones.
Entre Ríos quedó expresamente incluida dentro de la región Noreste Argentino, junto con Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco.
Para esa región, desde octubre el suplemento va desde $107.247,67 para un Subayudante hasta $257.471,64 para un Inspector General. Desde noviembre esos valores pasan a $108.963,63 y $261.591,18, respectivamente. En diciembre serán de $110.598,09 para un Subayudante y $265.515,05 para un Inspector General.
Recargos y servicios adicionales del Servicio Penitenciario
También se actualizaron las compensaciones por Recargo de Servicio. Para un Inspector General, por ejemplo, desde octubre serán de $35.908,99 cuando el recargo sea de tres a cinco horas y de $71.817,98 cuando supere las cinco horas. Desde diciembre, esos importes llegarán a $37.030,79 y $74.061,57, respectivamente.
En cuanto al Servicio de Seguridad Adicional, la modalidad de Servicio Continuo quedó fijada en $22.733,98 desde octubre, $23.097,72 desde noviembre y $23.444,19 desde diciembre.
Para el Servicio Discontinuo, los importes serán de $30.249,20 en octubre, $30.733,18 en noviembre y $31.194,18 en diciembre.
Cuánto cobrarán cadetes y aspirantes
La resolución también determinó el haber mensual de los cadetes de primer año y aspirantes del Servicio Penitenciario Federal.
Un cadete de primer año tendrá un haber de $793.981,80 desde octubre, que aumentará a $806.685,51 en noviembre y a $818.785,79 en diciembre.
Los aspirantes, por su parte, pasarán a cobrar $910.461,27 en octubre, $925.028,65 en noviembre y $938.904,08 desde diciembre.
Los gastos derivados de la medida serán afrontados con los créditos presupuestarios asignados al Ministerio de Seguridad Nacional.