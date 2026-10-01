Joven permanece grave tras ser hallado inconsciente en la vía pública y su familia pide datos: “Queremos justicia”

Un joven de 23 años permanece internado en terapia intensiva y con lesiones de carácter grave luego de haber sido encontrado inconsciente durante la madrugada del domingo en la vía pública, en Rosario del Tala. La Policía inició una investigación con intervención de la Fiscalía para establecer las circunstancias en las que resultó herido.

Según la información policial, alrededor de las 2:30 del domingo, un vecino alertó telefónicamente a la Sala de Comunicaciones y personal policial acudió a calle Paseo de los Poetas, entre Almirante Brown y Leguizamón. En el lugar encontraron al joven tendido e inconsciente y con signos evidentes de lesiones.

Ante la situación, se solicitó la presencia del servicio de salud pública, que trasladó al joven al hospital San Roque. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado a Concepción del Uruguay para recibir asistencia y realizarse estudios de mayor complejidad.

Permanece internado en terapia intensiva

El joven fue identificado como Marcos Molina. De acuerdo con el parte oficial del médico policial de Concepción del Uruguay, permanece en cuidados intensivos con lesiones consideradas graves.

Dalma Molina, hermana del joven, dialogó con Elonce y explicó que no se habían registrado cambios significativos en su estado de salud.

“El parte médico dice que sigue igual, que solamente tenemos que esperar. Él va a seguir en terapia intensiva, con su medicamento de dormir. Tiene pulmonía y le están tratando de sacar los mocos que tiene por la infección. Solamente nos piden esperar y paso a paso porque fue un golpe muy duro que tuvo y nos piden tiempo”, expresó.

La joven recordó, además, cómo se enteró de que su hermano había sido hospitalizado. “Yo estaba trabajando y me llega un mensaje del teléfono de mi hermano diciéndome que Marcos estaba muy mal. Lo primero que dije: ‘Bueno, se cayó, se hizo un raspón o algo, por eso están llamando del hospital’, pero nunca pensé que estaba grave”, relató.

Luego descubrió que el mensaje había sido enviado por personal sanitario. “Llegué y era la enfermera que estaba usando el celular de mi hermano, mandándome un mensaje para poder trasladarlo”, explicó a Elonce.

Las últimas horas antes de ser encontrado

Dalma indicó que Marcos vivía junto a sus padres y hermanos y que había sido visto por última vez por la familia alrededor de las 19, cuando regresó a su vivienda después de trabajar.

“A mi hermano lo vimos eso de las 19, que fue a casa a bañarse al salir de trabajar y se fue. Sale siempre, casi todos los fines de semana, a jugar al pool a ese bar del O'Higgins”, contó.

Según explicó, el joven frecuentaba habitualmente ese establecimiento. “Él continuamente iba, casi todos los sábados”, sostuvo.

También señaló que, aunque en algunas oportunidades regresaba tarde, habitualmente volvía temprano a su domicilio. “A veces sí volvía tarde, pero a veces, cuando no tenía muchas ganas de estar por ahí, volvía; a eso de las 23 ya estaba en mi casa”, recordó.

La familia sostiene que habría sido golpeado

Respecto de las lesiones, Dalma relató a Elonce lo que, según afirmó, le comunicaron los profesionales que atendieron a su hermano en Concepción del Uruguay. La hipótesis sobre una agresión forma parte de lo que busca esclarecer la investigación judicial.

“Los médicos, cuando hablaron conmigo al principio, antes de que llegaran mis padres, me dijeron que no había sido una caída de bicicleta como dijeron en el hospital allá de Tala, que le había agarrado una convulsión y que se había caído de la bici. Eso no era porque era un golpe muy fuerte en la cabeza, como que había sido con algo”, afirmó.

Además, la hermana aseguró que Marcos presentaba otras lesiones. “Tenía una fractura en la costilla de arriba. Dijeron que podía haber sido con una patada, con un caño, con una tabla o con algo, pero que era imposible quebrarse con una caída”, manifestó.

Dalma también describió las lesiones que observó en el rostro y otras partes del cuerpo de su hermano. “Tiene como que lo han arrastrado. En la parte del ojo izquierdo tiene raspones y tenía los ojos muy morados, como de piñas. Después, en la mano derecha, tiene como que lo pisaron”, expresó a Elonce.

El pedido de justicia y testigos

La familia pidió que cualquier persona que haya visto al joven durante sus últimas horas antes de ser encontrado o que tenga información sobre lo sucedido se presente y aporte datos a los investigadores.

“Nosotros queremos justicia y que se pague por lo que le hicieron a mi hermano porque él no se merecía eso”, sostuvo Dalma.

En ese sentido, reiteró el llamado a quienes pudieran aportar información: “Queremos que, por favor, si alguien vio algo, nos dé una mano en decirlo. Nosotros solamente queremos justicia por mi hermano. Solo eso”.

La familia también analizaba realizar una movilización para reclamar el esclarecimiento del hecho. “Mi hermano estaba por organizar una marcha con un amigo de la familia”, indicó Dalma, aunque aclaró que todavía no se había definido la fecha.

Mientras Marcos continúa internado, parte de la familia permanece en Concepción del Uruguay. Dalma agradeció además las cadenas de oración y las muestras de acompañamiento recibidas.

“He visto a mucha gente que ha estado compartiendo y está pidiendo por mi hermano, así que le agradezco mucho”, expresó.

Finalmente, aclaró que Marcos llevaba una vida normal y trabajaba habitualmente. Si bien había sufrido convulsiones durante su infancia, aseguró que actualmente no presentaba problemas de salud conocidos.

La Fiscalía local tomó intervención formal en el caso y se inició una investigación para determinar las circunstancias en las que el joven sufrió las graves lesiones.