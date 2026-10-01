Fatal accidente en Brandsen: un hombre murió tras un choque entre una camioneta y un camión

Un hombre de 66 años murió este jueves tras un fuerte choque entre una camioneta y un camión en la Ruta 2, a la altura del partido bonaerense de Brandsen. El conductor del vehículo de menor porte sufrió heridas de gravedad y debió ser hospitalizado.

El accidente ocurrió durante la mañana en el kilómetro 54. La víctima fatal fue identificada como Hernán Argerich, quien viajaba en el asiento del acompañante de una Volkswagen T-Cross y falleció como consecuencia del impacto.

El conductor de la camioneta, Pablo Óscar Mariano Regidor, de 60 años, sufrió lesiones de consideración. Fue asistido por una ambulancia de AUBASA y posteriormente trasladado al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

Cómo ocurrió el fatal accidente en Ruta 2

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la T-Cross circulaba en sentido descendente cuando, por causas que permanecían bajo investigación, impactó contra un camión Volkswagen 13-180.

Según la información preliminar, el vehículo de gran porte realizaba una maniobra sobre la banquina para tomar el retorno y continuar en sentido ascendente cuando se produjo la colisión, publicó NA.

El camionero, identificado como Pablo Iván Ceideira, resultó ileso.

Pericias e investigación

En el lugar trabajaron efectivos del Departamento Vial Samborombón y del Comando Oeste, Bomberos de Abasto, Policía Científica y equipos de asistencia vial.

El tránsito se normalizó horas después, aunque los vehículos involucrados permanecieron sobre la banquina y el carril lento estuvo reducido mientras se desarrollaban las pericias y se aguardaba el traslado del cuerpo.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó a cargo de la dependencia policial correspondiente a Brandsen.