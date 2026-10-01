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Un adolescente se llevó el auto de su padre y chocó contra una columna en Concepción del Uruguay

El joven, de 15 años, tomó sin autorización el Peugeot de su padre y chocó durante la madrugada contra una columna de alumbrado público en la avenida Paysandú, en Concepción del Uruguay. El menor resultó ileso y avisó a la Policía.

1 de Octubre de 2026
Adolescente chocó contra una columna en Concepción del Uruguay.
Adolescente chocó contra una columna en Concepción del Uruguay. Foto: (03442)

El joven, de 15 años, tomó sin autorización el Peugeot de su padre y chocó durante la madrugada contra una columna de alumbrado público en la avenida Paysandú, en Concepción del Uruguay. El menor resultó ileso y avisó a la Policía.

Un adolescente de 15 años chocó contra una columna en Concepción del Uruguay durante la madrugada de este jueves luego de tomar sin autorización el automóvil de su padre y circular por esa arteria de Paraná. El hecho ocurrió en la avenida Paysandú, en la intersección con Rocamora.

 

Según informó Uruguayenses Digital, el Peugeot terminó fuera de control y colisionó contra una columna de alumbrado público ubicada sobre la vereda del lado este.

 

 

 

Tras el impacto, el joven salió del vehículo por sus propios medios y fue quien dio aviso a la Policía sobre lo ocurrido. Afortunadamente no hubo personas heridas.

 

(Uruguayenses Digital)
(Uruguayenses Digital)

 

 

El vehículo terminó contra una columna

 

De acuerdo con la información disponible, el Peugeot sufrió daños materiales como consecuencia del impacto. También resultó afectada la infraestructura correspondiente al alumbrado público.

 

En el lugar del siniestro no se registraron otros vehículos involucrados. El menor, pese a la violencia del impacto, resultó ileso y permaneció en el lugar hasta comunicar lo sucedido a los efectivos policiales.

 

 

Intervino la Policía tras el choque

 

El hecho ocurrió durante la madrugada y las circunstancias en las que el adolescente tomó el vehículo y comenzó a circular quedaron sujetas a las actuaciones correspondientes.

 

Hasta el momento no se conocieron mayores detalles sobre las actuaciones realizadas posteriormente por la Policía ni sobre eventuales medidas adoptadas respecto del menor.

 

Temas:

Concepción del Uruguay Adolescente Auto Choque alumbrado público
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