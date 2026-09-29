Córdoba: murió un nene atropellado y horas después hubo un choque múltiple en la misma avenida

Un nene de 10 años murió este martes por la tarde tras ser atropellado por un automóvil en la avenida Circunvalación de Córdoba. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 3, en inmediaciones del barrio Ciudad de los Cuartetos, sobre el anillo externo.

Según informó la Policía, el menor fue embestido por un Volkswagen Vento que era conducido por un hombre de 25 años. Como consecuencia de la violencia del impacto, el niño falleció en el lugar.

Al momento del hecho, la víctima se encontraba acompañada por otros tres niños, quienes resultaron ilesos.

El conductor fue sometido a un test de alcoholemia

Tras el siniestro fatal, el automovilista fue trasladado a Accidentología Vial para realizar las actuaciones correspondientes, publicó La Voz del Interior.

Las autoridades le practicaron un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Las circunstancias en las que el vehículo atropelló al niño permanecieron bajo investigación y se realizaron las pericias correspondientes para establecer la mecánica del hecho.

Otro choque en cadena en la zona

Horas después de la muerte del menor se produjo otro siniestro vial sobre la mano contraria de Circunvalación, frente al sector donde había ocurrido el atropello.

En ese episodio cinco vehículos, entre ellos un móvil policial, protagonizaron un choque en cadena. Fuentes policiales indicaron que no se registraron heridos de gravedad.

El operativo desplegado por el siniestro fatal provocó además un corte sobre la avenida Circunvalación y generó importantes demoras en la circulación, con una fila de vehículos que alcanzó al menos cinco kilómetros.