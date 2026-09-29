Encontró una escopeta dentro de una caja en plena vía pública de Paraná: investigan quién la dejó

Un vecino de Paraná encontró una escopeta abandonada frente a su vivienda y dio aviso a la Policía durante la mañana de este martes 29 de septiembre. El arma estaba envuelta en una bolsa y guardada dentro de una caja de madera que había sido dejada en la vía pública.

El hallazgo se produjo en calle Conscripto Bernardi, donde efectivos policiales acudieron después de recibir la comunicación del residente. Al constatar la presencia del arma, se dispuso la intervención de personal especializado para realizar las actuaciones correspondientes.

La situación quedó bajo investigación judicial, ya que hasta el momento no se estableció quién dejó la caja frente al domicilio ni en qué circunstancias llegó hasta ese lugar.

Una escopeta calibre 12 de doble caño

Personal de la Dirección General de Policía Científica intervino en el procedimiento y secuestró una escopeta calibre 12, de dos caños yuxtapuestos, es decir, ubicados uno al lado del otro.

Junto con el arma fueron incautados la caja de madera y distintos elementos de limpieza que se encontraban en su interior. Todo quedó incorporado a las actuaciones para su correspondiente análisis.

El procedimiento se realizó en el marco de los operativos de seguridad y prevención que la Policía desarrolla en distintos sectores de Paraná. La intervención se inició a partir del aviso del vecino que descubrió el paquete.

Investigan quién abandonó el arma

La Fiscalía de Atención Primaria tomó intervención en el hecho y dispuso las medidas necesarias para avanzar con la investigación sobre el origen y las circunstancias del hallazgo.

Entre las diligencias previstas se encuentra el análisis de registros de cámaras de seguridad de la zona. Los investigadores buscarán establecer si las imágenes permiten identificar a la persona que dejó la escopeta frente a la vivienda.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas ni se dieron a conocer datos acerca de la procedencia del arma. La investigación continuará con el análisis de los elementos secuestrados y las imágenes disponibles.