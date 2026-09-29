Tras los rumores de crisis, la China Suárez sorprendió con nuevas fotos junto a Mauro Icardi

La China Suárez compartió nuevas fotografías junto a Mauro Icardi en Instagram, después de varios días de versiones sobre una posible crisis en la pareja. En las imágenes aparecen abrazados, sonrientes y con gestos de afecto. La publicación llegó luego de una controversia generada por un mensaje del futbolista sobre el comienzo de su vínculo.

Los rumores surgieron el sábado, cuando Icardi publicó una fotografía del hotel de París donde, según su relato, se produjo uno de sus primeros encuentros con la actriz. El delantero acompañó la imagen con la fecha “26/09/21”, una referencia al episodio de 2021 que posteriormente se conoció como el Wandagate.

“El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, escribió el futbolista. La publicación volvió a poner en primer plano aquel encuentro, ocurrido cuando todavía estaba casado con Wanda Nara.

El posteo que dio origen a los rumores

La falta de una reacción pública de la China Suárez al mensaje de Mauro Icardi llamó la atención en los programas de espectáculos. La actriz no compartió la historia de su pareja ni realizó comentarios sobre la fecha que él había elegido recordar.

En Intrusos, la periodista Paula Varela aseguró que el posteo habría generado malestar en la artista. “A ella no le gustó nada y a su mamá menos. La China, mediáticamente la pasó pésimo, sufrió mucho cuando explotó el Wandagate y esto es una forma de revivirlo”, afirmó la panelista.

Varela también señaló que existía una diferencia entre las fechas que cada integrante de la pareja había mencionado públicamente. Según explicó, la actriz había establecido el 29 de noviembre como el inicio oficial del noviazgo, mientras que Icardi hizo referencia al encuentro de septiembre de 2021. Se trató de una versión periodística: ninguno de los protagonistas confirmó públicamente una discusión por ese motivo.

Las imágenes que compartió la China Suárez

En medio de esas especulaciones, la actriz publicó una serie de fotografías tomadas frente a distintos espejos de una vivienda que los medios identifican como la “Casa de los Sueños”. La secuencia combina retratos individuales, momentos familiares y postales junto al futbolista.

En una de las imágenes, la China Suárez aparece con una remera estampada con motivos japoneses y un pantalón a rayas. En otra posa con su hija Magnolia sobre una escalera, en una escena cotidiana que también incluyó dentro del álbum.

Las fotografías que concentraron la atención fueron las que la muestran junto a Mauro Icardi. En una de ellas, el delantero la abraza y le da un beso en la cabeza. En otra, ambos aparecen sonrientes y abrazados sobre la escalera de la vivienda.

La reacción de Mauro Icardi y el antecedente de París

El futbolista dejó un “me gusta” en la publicación de Instagram. Su interacción, sumada a las imágenes compartidas por la actriz, fue interpretada en redes sociales como una respuesta a las versiones de distanciamiento que habían circulado durante los días anteriores.

La pareja no emitió un comunicado ni realizó declaraciones para explicar si existió algún desacuerdo por el mensaje sobre París. Por eso, las fotografías permiten constatar que volvieron a mostrarse juntos públicamente, pero no confirman por sí solas las versiones difundidas sobre su intimidad.

El vínculo entre ambos comenzó a hacerse público después de que Wanda Nara anunciara su separación del delantero en julio de 2024. Desde entonces, la China Suárez y Mauro Icardi compartieron distintas publicaciones de su vida en pareja, tanto en Turquía como en Buenos Aires. La actriz también reconoció el encuentro de París de 2021 durante una entrevista con Moria Casán, antes de que el futbolista volviera a mencionarlo en su reciente historia de Instagram.