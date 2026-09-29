Canoeros ofrecieron resistencia durante un operativo de Prefectura en el río Paraná

Un operativo de Prefectura Naval Argentina por presunta pesca ilegal terminó con momentos de tensión en el río Paraná, a la altura de la ciudad de Corrientes, cuando varias embarcaciones se acercaron a los efectivos que intentaban controlar a pescadores que trasladaban redes y ejemplares de dorado y surubí.

El episodio ocurrió en cercanías de los barrios Esperanza y Quilmes de la capital correntina, en momentos en que se encuentra vigente una veda extraordinaria destinada a proteger importantes concentraciones de peces que remontan el Paraná.

De acuerdo con medios correntinos, la situación comenzó cuando una patrulla detectó una canoa con piezas de surubí y dorado, además de redes de pesca. Cuando los prefectos intentaron identificar a sus ocupantes, se produjeron insultos y agravios hacia el personal.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, otras embarcaciones se aproximaron al lugar. Algunas publicaciones locales señalaron que fueron al menos 20 las canoas que participaron de la situación y que el objetivo habría sido impedir el decomiso de los pescados.

El prefecto principal Cristian Alejandro Francitorra, jefe de Prefectura Corrientes, explicó que ante la presencia de menores de edad y de numerosas embarcaciones, los efectivos priorizaron la seguridad y comenzaron a registrar lo sucedido mediante fotografías y videos.

Francitorra también aclaró versiones que habían circulado sobre el incidente. “Bajo ningún punto de vista la situación ameritaba el uso de armas de fuego ni intervenciones de ese nivel. Tampoco hubo agresiones físicas”, aseguró.

Finalmente no se concretó el secuestro de los pescados, pero Prefectura indicó que las personas involucradas quedaron identificadas. Las actuaciones fueron remitidas a los juzgados correspondientes y a la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes para determinar eventuales sanciones.

Veda para proteger dorados y surubíes

El episodio ocurrió en medio de un escenario particular en el Paraná. Corrientes mantiene una veda extraordinaria y dinámica debido a la importante concentración de ejemplares de dorado y surubí y al incremento de la presión pesquera sobre esas especies.

La prohibición alcanza a la pesca deportiva, comercial y de subsistencia dentro del sector protegido. La característica particular de la medida es que acompaña el desplazamiento de los cardúmenes, por lo que puede extenderse a medida que los peces remontan el río.

Durante septiembre ya se desplegaron diferentes controles contra la pesca furtiva. En uno de los procedimientos anteriores fueron decomisados 2.900 metros de mallones, 12 cañas, 14 dorados, dos surubíes y 42 sábalos.

La presencia de grandes cardúmenes motivó además operativos coordinados para proteger a los peces durante su desplazamiento y reproducción, tanto del lado argentino como en sectores próximos a Paraguay.