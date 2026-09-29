 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Impacto de la tormenta en la zona rural

Un rayo mató a tres vacas lecheras en un campo entrerriano: estiman pérdidas por $10 millones

El hecho ocurrió durante la actividad eléctrica del lunes en un establecimiento rural de Aldea Santa María, departamento Paraná. El productor contó a Elonce que los animales murieron en el acto y estimó pérdidas millonarias.

29 de Septiembre de 2026
Un rayo mató a tres vacas lecheras durante una tormenta
Un rayo mató a tres vacas lecheras durante una tormenta Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El hecho ocurrió durante la actividad eléctrica del lunes en un establecimiento rural de Aldea Santa María, departamento Paraná. El productor contó a Elonce que los animales murieron en el acto y estimó pérdidas millonarias.

Un rayo mató a tres vacas lecheras durante la tormenta que se registró este lunes en un establecimiento rural de Aldea Santa María, departamento Paraná. El productor Cristian Stang estimó que la pérdida económica rondó los 10 millones de pesos.

 

El episodio ocurrió alrededor de las 17, cuando la región se encontraba bajo una intensa actividad eléctrica. Los animales habían sido liberados al campo para alimentarse y estaban aproximadamente a 200 metros de la vivienda.

 

“Largamos las vacas al campo para darles de comer a la tarde y escuchamos cuando explotó el transformador”, relató Stang a Elonce.

 

Su esposa había pasado por el lugar

 

El productor explicó que su esposa había transitado instantes antes por debajo de la línea eléctrica donde se produjo la descarga. “Había pasado por ahí momentos antes y, afortunadamente, no le ocurrió nada”, destacó.

 

Ante la fuerte explosión, las cinco personas que se encontraban en el establecimiento comenzaron a verificar si alguien había resultado afectado.

 

“Nos preguntamos entre todos si estábamos bien. Después fuimos a ver a las vacas, que estaban amontonadas, y nos dimos cuenta de que el rayo había matado a tres lecheras”, contó.

 

“Las fulminó en el acto”

 

Stang señaló que los animales murieron de manera inmediata como consecuencia de la descarga eléctrica. “Las fulminó en el acto”, expresó el productor al describir la escena que encontraron en el campo.

 

También aclaró que las vacas estaban en un sector abierto, alejadas de árboles y alambrados, por lo que no pudo precisar qué atrajo la descarga hacia ese punto.

El incidente ocurrió durante una tormenta que estuvo acompañada por abundante actividad eléctrica en diferentes sectores del departamento Paraná.

Pérdidas cercanas a los $10 millones

 

El productor estimó que las tres vacas representaban una pérdida económica de aproximadamente 10 millones de pesos.

 

Una de las lecheras había sido adquirida apenas una semana antes por $3.300.000. “A las otras dos, en un remate, se las puede llegar a pagar alrededor de $3.000.000 a cada una”, explicó Stang.

 

Además del valor de los animales, la pérdida afectó la capacidad productiva del establecimiento dedicado a la actividad lechera.

 

Daños anteriores por el granizo

 

El impacto del rayo se sumó a los daños que el campo había sufrido por la caída de granizo durante el fin de semana anterior.

 

Stang contó que las piedras afectaron los silo-bolsa utilizados para conservar alimento y que todavía no había logrado repararlos. “Las piedras del domingo destrozaron los silo-bolsa y todavía no pude arreglarlos”, indicó.

Temas:

rayo vacas lecheras tormenta eléctrica Aldea Santa María Departamento Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso