Renovaron alerta por fuertes tormentas en Entre Ríos: prevén hasta 60 milímetros

El SMN actualizó la alerta amarilla para departamentos entrerrianos. Anticipó tormentas localmente fuertes, granizo, intensa actividad eléctrica y abundante lluvia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó este martes la alerta amarilla por tormentas que alcanza a distintos departamentos de Entre Ríos y elevó los valores de precipitaciones previstos. Ahora se esperan acumulados de entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.
La advertencia comprende a Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, además de Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.
De acuerdo con la última actualización del organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Aumentaron los acumulados de lluvia previstos
La actualización del alerta modificó principalmente las cantidades de lluvia esperadas. Inicialmente, el SMN anticipaba acumulados de entre 20 y 50 milímetros, pero el nuevo informe elevó ese rango a entre 30 y 60 milímetros.
Asimismo, el organismo aclaró que esos valores podrían ser superados de manera puntual en las zonas donde se desarrollen las tormentas de mayor intensidad.
Los fenómenos podrían estar acompañados por intensas precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.
Cómo estará el tiempo en Paraná
Para Paraná, el pronóstico del SMN anticipa un martes con condiciones inestables durante las primeras horas y una posterior mejoría. La temperatura mínima prevista es de 17 grados y la máxima alcanzará los 22 grados.
Durante la mañana existe una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, mientras que para la tarde disminuye a entre 0% y 10%. Hacia la noche no se esperan precipitaciones.
Otro aspecto destacado será el viento. Para las primeras horas de este martes se pronostican velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h. Por la noche, las ráfagas podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.
Qué anticipa el pronóstico extendido
Para el miércoles 30, el SMN anticipa una mejora de las condiciones en Paraná, con una mínima de 12 grados y una máxima de 23, cielo mayormente nublado a parcialmente nublado y muy baja probabilidad de precipitaciones.
El jueves 1 de octubre se presentaría sin lluvias, con registros térmicos de entre 13 y 22 grados, mientras que para el viernes se esperan condiciones similares y una máxima cercana a los 23 grados.
La inestabilidad podría regresar durante el sábado 3, cuando el organismo prevé nuevamente probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%, con una mínima de 14 grados y una máxima de 24.
Para el domingo se anticipan entre 12 y 23 grados, sin lluvias significativas, mientras que el lunes tendría una mínima de 13 y una máxima de apenas 18 grados.